https://ria.ru/20230914/tamozhnya-1896346897.html

Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин

Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин - РИА Новости, 14.09.2023

Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин

Таможня Литвы с 11 по 14 сентября не пропустила и вернула в Калининградскую область 41 российский автомобиль, сообщает пресс-служба региональной таможни. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:48

2023-09-14T15:48

2023-09-14T17:21

литва

россия

калининградская область

санкции в отношении россии

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Таможня Литвы с 11 по 14 сентября не пропустила и вернула в Калининградскую область 41 российский автомобиль, сообщает пресс-служба региональной таможни. С 11 сентября Литва прекратила пропуск транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. "В Калининградской области с 11 по 14 сентября литовская сторона вернула через ТП МАПП Чернышевское 41 транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное в Российской Федерации, три из них - за последние сутки", - говорится в сообщении. Как отмечают представители таможни, никаких официальных разъяснений литовская сторона своим коллегам из Калининградской таможни не предоставила. Российская сторона никаких изменений в порядок пропуска и оформление автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза и въезжающих в РФ, не вносила. Ранее сообщалось, что 10 сентября из-за санкций гражданам России запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных на территории РФ, так как это будет расцениваться как запрещенный импорт. Кроме того, нельзя ввозить смартфоны, драгоценности, ноутбуки и еще ряд личных вещей. Запрет на въезд ввели Литва, Латвия, Эстония.

https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896331712.html

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

литва, россия, калининградская область, санкции в отношении россии, в мире