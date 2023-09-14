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Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин - РИА Новости, 14.09.2023
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15:48 14.09.2023 (обновлено: 17:21 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/tamozhnya-1896346897.html
Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин
Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин - РИА Новости, 14.09.2023
Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин
Таможня Литвы с 11 по 14 сентября не пропустила и вернула в Калининградскую область 41 российский автомобиль, сообщает пресс-служба региональной таможни. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:48
2023-09-14T17:21
литва
россия
калининградская область
санкции в отношении россии
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Таможня Литвы с 11 по 14 сентября не пропустила и вернула в Калининградскую область 41 российский автомобиль, сообщает пресс-служба региональной таможни. С 11 сентября Литва прекратила пропуск транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. "В Калининградской области с 11 по 14 сентября литовская сторона вернула через ТП МАПП Чернышевское 41 транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное в Российской Федерации, три из них - за последние сутки", - говорится в сообщении. Как отмечают представители таможни, никаких официальных разъяснений литовская сторона своим коллегам из Калининградской таможни не предоставила. Российская сторона никаких изменений в порядок пропуска и оформление автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза и въезжающих в РФ, не вносила. Ранее сообщалось, что 10 сентября из-за санкций гражданам России запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных на территории РФ, так как это будет расцениваться как запрещенный импорт. Кроме того, нельзя ввозить смартфоны, драгоценности, ноутбуки и еще ряд личных вещей. Запрет на въезд ввели Литва, Латвия, Эстония.
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896331712.html
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литва, россия, калининградская область, санкции в отношении россии, в мире
Литва, Россия, Калининградская область, Санкции в отношении России, В мире
Литовская таможня с 11 сентября не пропустила более 40 российских машин

Литовская таможня с 11 по 14 сентября не пропустила 41 российскую машину

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области
Автомобили на МАПП Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Автомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Таможня Литвы с 11 по 14 сентября не пропустила и вернула в Калининградскую область 41 российский автомобиль, сообщает пресс-служба региональной таможни.
С 11 сентября Литва прекратила пропуск транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России.
«
"В Калининградской области с 11 по 14 сентября литовская сторона вернула через ТП МАПП Чернышевское 41 транспортное средство для личного пользования, зарегистрированное в Российской Федерации, три из них - за последние сутки", - говорится в сообщении.
Как отмечают представители таможни, никаких официальных разъяснений литовская сторона своим коллегам из Калининградской таможни не предоставила.
Российская сторона никаких изменений в порядок пропуска и оформление автомобилей, зарегистрированных в странах Евросоюза и въезжающих в РФ, не вносила.
Ранее сообщалось, что 10 сентября из-за санкций гражданам России запрещен въезд в страны Евросоюза на личных автомобилях, зарегистрированных на территории РФ, так как это будет расцениваться как запрещенный импорт. Кроме того, нельзя ввозить смартфоны, драгоценности, ноутбуки и еще ряд личных вещей. Запрет на въезд ввели Литва, Латвия, Эстония.
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