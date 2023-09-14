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Руденя проинспектировал строительство соцобъектов в Твери и Старице - РИА Новости, 14.09.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:50 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/stroitelstvo-1896375012.html
Руденя проинспектировал строительство соцобъектов в Твери и Старице
Руденя проинспектировал строительство соцобъектов в Твери и Старице - РИА Новости, 14.09.2023
Руденя проинспектировал строительство соцобъектов в Твери и Старице
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг проинспектировал строительство учреждений образования, здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:50
2023-09-14T17:50
тверская область
тверь
заволжский район
игорь руденя
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг проинспектировал строительство учреждений образования, здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава региона посетил в Твери новые строящиеся школы в микрорайоне "Южный" и на улице Цветочная в Заволжском районе. После открытия эти учреждения образования обеспечат местами почти 2,5 тысячи ребят. Школы возводятся по национальному проекту "Образование". Губернатор дал ряд поручений, касающихся установки мебели и необходимого учебного оборудования. Также Руденя проинспектировал строительство детской поликлиники в Заволжском районе Твери и нового здания детской областной больницы. "Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета", - отметили в пресс-службе. В материале уточняется, что на территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам. Построенный вблизи комплекса Западный мост улучшит его транспортную доступность для жителей Твери и округов Верхневолжья. Также глава региона посетил строящуюся гребную базу на реке Волге. В центре будут оборудованы два специализированных тренажерных зала, бассейн для академической гребли, в котором можно будет тренироваться в зимний сезон, пояснили в пресс-службе. Руденя также проинспектировал строительство нового здания поликлиники ЦРБ в городе Старица.
https://ria.ru/20230913/sotspodderzhka-1896182723.html
https://ria.ru/20230831/verkhnevolzhe-1893427162.html
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тверь, заволжский район, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Заволжский район, Игорь Руденя

Руденя проинспектировал строительство соцобъектов в Твери и Старице

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в четверг проинспектировал строительство учреждений образования, здравоохранения и спорта, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Глава региона посетил в Твери новые строящиеся школы в микрорайоне "Южный" и на улице Цветочная в Заволжском районе. После открытия эти учреждения образования обеспечат местами почти 2,5 тысячи ребят. Школы возводятся по национальному проекту "Образование".
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Губернатор дал ряд поручений, касающихся установки мебели и необходимого учебного оборудования.
Также Руденя проинспектировал строительство детской поликлиники в Заволжском районе Твери и нового здания детской областной больницы.
"Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета", - отметили в пресс-службе.
В материале уточняется, что на территории кластера будут созданы все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам. Построенный вблизи комплекса Западный мост улучшит его транспортную доступность для жителей Твери и округов Верхневолжья.
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Также глава региона посетил строящуюся гребную базу на реке Волге. В центре будут оборудованы два специализированных тренажерных зала, бассейн для академической гребли, в котором можно будет тренироваться в зимний сезон, пояснили в пресс-службе.
Руденя также проинспектировал строительство нового здания поликлиники ЦРБ в городе Старица.
 
Тверская областьТверьЗаволжский районИгорь Руденя
 
 
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