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В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией
В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией - РИА Новости, 14.09.2023
В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией
Подрядчик в Забайкальском крае подделал документы о мобилизации директора и сотрудников компании, чтобы избежать наказания за срыв ремонта шести дорог в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:35
2023-09-14T03:35
2023-09-14T03:35
балейский район
забайкальский край
уфас
происшествия
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ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Подрядчик в Забайкальском крае подделал документы о мобилизации директора и сотрудников компании, чтобы избежать наказания за срыв ремонта шести дорог в Балейском районе, сообщается в Telegram-канале регионального УФАС. "Между администрацией Балейского района и "ТСК" заключен контракт по текущему ремонту 6 автодорог на сумму более 10 миллионов рублей. Подрядчик не приступил к выполнению работ, не выходил на связь, ввиду чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. "ТСК" просило не включать сведения в РНП (реестр недобросовестных подрядчиков -ред.), указав, что директора и работников мобилизовали в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении. Уточняется, что подрядчик предоставил письма военкомата и повестки сотрудникам. Также оставил документы по оплате дорожных знаков. "УФАС установлено, что ООО "ТСК" подделало документы – военкомат и банк не подтвердили их достоверность", - отмечается в сообщении. Подрядчик сорвал ремонт шести автодорог местного значения, являющихся школьными маршрутами. В результате УФАС включило сведения об ООО "ТСК" в реестр.
https://ria.ru/20230913/zaderzhanie-1896054774.html
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балейский район, забайкальский край, уфас, происшествия, россия
Балейский район, Забайкальский край, УФАС, Происшествия, Россия
В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией
УФАС: подрядчик в Забайкалье сорвал ремонт дорог, сославшись на мобилизацию
ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Подрядчик в Забайкальском крае подделал документы о мобилизации директора и сотрудников компании, чтобы избежать наказания за срыв ремонта шести дорог в Балейском районе, сообщается в Telegram-канале регионального УФАС.
«
"Между администрацией Балейского района и "ТСК" заключен контракт по текущему ремонту 6 автодорог на сумму более 10 миллионов рублей. Подрядчик не приступил к выполнению работ, не выходил на связь, ввиду чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. "ТСК" просило не включать сведения в РНП (реестр недобросовестных подрядчиков -ред.), указав, что директора и работников мобилизовали в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подрядчик предоставил письма военкомата и повестки сотрудникам. Также оставил документы по оплате дорожных знаков.
"УФАС установлено, что ООО "ТСК" подделало документы – военкомат и банк не подтвердили их достоверность", - отмечается в сообщении.
Подрядчик сорвал ремонт шести автодорог местного значения, являющихся школьными маршрутами. В результате УФАС включило сведения об ООО "ТСК" в реестр.
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