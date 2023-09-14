https://ria.ru/20230914/sryv-1896234939.html

В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией

В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией - РИА Новости, 14.09.2023

В Забайкалье подрядчик сорвал ремонт дорог, прикрывшись мобилизацией

Подрядчик в Забайкальском крае подделал документы о мобилизации директора и сотрудников компании, чтобы избежать наказания за срыв ремонта шести дорог в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:35

2023-09-14T03:35

2023-09-14T03:35

балейский район

забайкальский край

уфас

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149409/91/1494099125_0:290:3123:2047_1920x0_80_0_0_68984184c88a5d3292eef376fe50fcbe.jpg

ЧИТА, 14 сен - РИА Новости. Подрядчик в Забайкальском крае подделал документы о мобилизации директора и сотрудников компании, чтобы избежать наказания за срыв ремонта шести дорог в Балейском районе, сообщается в Telegram-канале регионального УФАС. "Между администрацией Балейского района и "ТСК" заключен контракт по текущему ремонту 6 автодорог на сумму более 10 миллионов рублей. Подрядчик не приступил к выполнению работ, не выходил на связь, ввиду чего заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. "ТСК" просило не включать сведения в РНП (реестр недобросовестных подрядчиков -ред.), указав, что директора и работников мобилизовали в рамках частичной мобилизации", - говорится в сообщении. Уточняется, что подрядчик предоставил письма военкомата и повестки сотрудникам. Также оставил документы по оплате дорожных знаков. "УФАС установлено, что ООО "ТСК" подделало документы – военкомат и банк не подтвердили их достоверность", - отмечается в сообщении. Подрядчик сорвал ремонт шести автодорог местного значения, являющихся школьными маршрутами. В результате УФАС включило сведения об ООО "ТСК" в реестр.

https://ria.ru/20230913/zaderzhanie-1896054774.html

балейский район

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балейский район, забайкальский край, уфас, происшествия, россия