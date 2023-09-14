https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896367509.html

Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"

Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2023

Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"

Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:22

2023-09-14T17:22

2023-09-14T17:30

специальная военная операция на украине

политика

единая россия

единый день голосования в россии — 2023

андрей турчак

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Более 100 человек, представляющих категорию участников СВО, ветеранов боевых действий, одержали уверенную победу", - сказал Турчак в ходе Совместного заседания Бюро высшего совета и Генсовета партии.

https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, андрей турчак, ситуация в днр и лнр