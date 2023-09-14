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Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 14.09.2023 (обновлено: 17:30 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896367509.html
Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"
Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2023
Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"
Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:22
2023-09-14T17:30
специальная военная операция на украине
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
андрей турчак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Более 100 человек, представляющих категорию участников СВО, ветеранов боевых действий, одержали уверенную победу", - сказал Турчак в ходе Совместного заседания Бюро высшего совета и Генсовета партии.
https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html
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политика, единая россия, единый день голосования в россии — 2023, андрей турчак, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Единая Россия, Единый день голосования в России — 2023, Андрей Турчак, Ситуация в ДНР и ЛНР
Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"

Турчак: более ста участников СВО, выдвинутых от ЕР, победили на выборах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Подсчет голосов на выборах в единый день голосования
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Более 100 человек, представляющих категорию участников СВО, ветеранов боевых действий, одержали уверенную победу", - сказал Турчак в ходе Совместного заседания Бюро высшего совета и Генсовета партии.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Кремле прокомментировали участие героев СВО в местных выборах
6 сентября, 13:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России — 2023Андрей ТурчакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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