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Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"
Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России" - РИА Новости, 14.09.2023
Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"
Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:22
2023-09-14T17:22
2023-09-14T17:30
специальная военная операция на украине
политика
единая россия
единый день голосования в россии — 2023
андрей турчак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 100 участников СВО, выдвинутых на выборы от "Единой России", одержали победу, рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак."Более 100 человек, представляющих категорию участников СВО, ветеранов боевых действий, одержали уверенную победу", - сказал Турчак в ходе Совместного заседания Бюро высшего совета и Генсовета партии.
https://ria.ru/20230906/svo-1894505015.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Более ста участников СВО выиграли на выборах, пойдя от "Единой России"
Турчак: более ста участников СВО, выдвинутых от ЕР, победили на выборах