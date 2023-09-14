https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896364944.html

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол - РИА Новости, 14.09.2023

Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол

Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:09

2023-09-14T17:09

2023-09-14T17:09

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

куба

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и нарушали закон, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. В начале сентября МВД Кубы задержало 17 человек, связанных с сетью, якобы занимавшейся вербовкой граждан для участия в конфликте на Украине, среди них было трое организаторов, заявлял руководитель главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес. "Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что "жулики, бандиты есть везде", и речь в данной ситуации идёт именно о них. "Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Кубы.

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880781214.html

https://ria.ru/20230703/kuba-1881798925.html

россия

куба

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, куба, украина, ситуация в днр и лнр