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Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896364944.html
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол - РИА Новости, 14.09.2023
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол
Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:09
2023-09-14T17:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
куба
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и нарушали закон, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. В начале сентября МВД Кубы задержало 17 человек, связанных с сетью, якобы занимавшейся вербовкой граждан для участия в конфликте на Украине, среди них было трое организаторов, заявлял руководитель главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес. "Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что "жулики, бандиты есть везде", и речь в данной ситуации идёт именно о них. "Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Кубы.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880781214.html
https://ria.ru/20230703/kuba-1881798925.html
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безопасность, россия, куба, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Куба, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол

Посол Пенья: Куба не возражает против легального участия своих граждан в СВО

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и нарушали закон, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
В начале сентября МВД Кубы задержало 17 человек, связанных с сетью, якобы занимавшейся вербовкой граждан для участия в конфликте на Украине, среди них было трое организаторов, заявлял руководитель главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес.
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"Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что "жулики, бандиты есть везде", и речь в данной ситуации идёт именно о них. "Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Кубы.
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