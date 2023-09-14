https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896364944.html
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол - РИА Новости, 14.09.2023
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол
Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:09
2023-09-14T17:09
2023-09-14T17:09
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
куба
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и нарушали закон, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья. В начале сентября МВД Кубы задержало 17 человек, связанных с сетью, якобы занимавшейся вербовкой граждан для участия в конфликте на Украине, среди них было трое организаторов, заявлял руководитель главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес. "Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем", - сказал дипломат. Он подчеркнул, что "жулики, бандиты есть везде", и речь в данной ситуации идёт именно о них. "Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Кубы.
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880781214.html
https://ria.ru/20230703/kuba-1881798925.html
россия
куба
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_130:0:1682:1164_1920x0_80_0_0_34cd26174d584d6b8396e03e78dd9956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, куба, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Куба, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Куба не возражает против участия своих граждан в СВО, заявил посол
Посол Пенья: Куба не возражает против легального участия своих граждан в СВО
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Куба не выступает против легального участия своих граждан в российской СВО на Украине, задержанные ранее граждане Кубы занимались нелегальной деятельностью и нарушали закон, заявил РИА Новости посол республики в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья.
В начале сентября МВД Кубы задержало 17 человек, связанных с сетью, якобы занимавшейся вербовкой граждан для участия в конфликте на Украине, среди них было трое организаторов, заявлял руководитель главного следственного управления полковник Сесар Родригес Родригес.
Глава Минобороны Кубы обвинил США в событиях на Украине
"Мы не имеем ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие с российской армией в этой операции. Но мы выступаем против нелегальности и этих операций, которые не имеют ничего общего с легальным полем", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что "жулики, бандиты есть везде", и речь в данной ситуации идёт именно о них. "Речь идёт о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги, хотят положить деньги в свой карман и заниматься нелегальной деятельностью", - сказал дипломат. Он также подчеркнул, что все задержанные являются гражданами Кубы.
В РВИО высказались за возврат российской армии на Кубу