https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896327181.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.09.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:46

2023-09-14T14:46

2023-09-14T14:46

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885570384_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65c6b0891101202c813e9e42c6e51128.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, украина, вооруженные силы украины