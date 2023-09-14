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В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:46 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896327181.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:46
2023-09-14T14:46
специальная военная операция на украине
россия
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 70 военных ВСУ и гаубица

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции
Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) на огневой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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