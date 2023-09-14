https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896327181.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:46
2023-09-14T14:46
2023-09-14T14:46
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение последних суток на херсонском направлении до 70 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, а также гаубицу Д-30, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В Минобороны оценили потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении уничтожены до 70 военных ВСУ и гаубица