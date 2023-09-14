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В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 14.09.2023

В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении

Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат, сообщило... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:35

2023-09-14T14:35

2023-09-14T14:51

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

харьковская область

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат, сообщило Минобороны России."На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ под Берестовым и Тихим (Харьковская область).

харьковская область

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область