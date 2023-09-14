Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 14.09.2023 (обновлено: 14:51 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/spetsoperatsiya-1896325382.html
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении
Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат, сообщило... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:35
2023-09-14T14:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат, сообщило Минобороны России."На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ под Берестовым и Тихим (Харьковская область).
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_68b1663ffa55465c7f204cbf5179f970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Харьковская область
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 130 военных на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ отразили атаку ВСУ у Синьковки в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 солдат, сообщило Минобороны России.
"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск отражена атака штурмовой группы 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Также были уничтожены два склада боеприпасов ВСУ под Берестовым и Тихим (Харьковская область).
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 сентября, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала