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Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы - РИА Новости, 14.09.2023
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15:54 14.09.2023
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Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы
Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы - РИА Новости, 14.09.2023
Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы
Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:54
2023-09-14T15:54
россия
мьянма
сергей лавров
политика
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня мы посмотрели на все сферы нашего взаимодействия и уточнили те вопросы, которые требовали дополнительного внимания. Детально обсудили все актуальные направления. Особые перспективы мы отметили в области энергетики, мирного атома, гражданской авиации, телекоммуникационных технологий, космической деятельности, включая дистанционное зондирование Земли, сельского хозяйства, пищевой промышленности", - сказал Лавров по итогам переворотов с главой МИД Мьянмы Тан Свеем. По его словам, в нынешнем году "наблюдается некоторое снижение товарооборота по объективным причинам, и рассмотрели задачи изменения этой тенденции и восстановления роста".
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россия, мьянма, сергей лавров, политика, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мьянма, Сергей Лавров, Политика, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы

Лавров: энергетика и космос — особо перспективные сферы сотрудничества с Мьянмой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве
Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сергей Лавров и министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Республики Мьянма Тан Све во время встречи в Москве
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Сегодня мы посмотрели на все сферы нашего взаимодействия и уточнили те вопросы, которые требовали дополнительного внимания. Детально обсудили все актуальные направления. Особые перспективы мы отметили в области энергетики, мирного атома, гражданской авиации, телекоммуникационных технологий, космической деятельности, включая дистанционное зондирование Земли, сельского хозяйства, пищевой промышленности", - сказал Лавров по итогам переворотов с главой МИД Мьянмы Тан Свеем.
По его словам, в нынешнем году "наблюдается некоторое снижение товарооборота по объективным причинам, и рассмотрели задачи изменения этой тенденции и восстановления роста".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Лавров обсудил с главой МИД Мьянмы взаимодействие двух стран
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РоссияМьянмаСергей ЛавровПолитикаЭкономикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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