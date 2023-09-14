https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896349068.html

Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы

Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы - РИА Новости, 14.09.2023

Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы

Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:54

2023-09-14T15:54

2023-09-14T15:54

россия

мьянма

сергей лавров

политика

экономика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня мы посмотрели на все сферы нашего взаимодействия и уточнили те вопросы, которые требовали дополнительного внимания. Детально обсудили все актуальные направления. Особые перспективы мы отметили в области энергетики, мирного атома, гражданской авиации, телекоммуникационных технологий, космической деятельности, включая дистанционное зондирование Земли, сельского хозяйства, пищевой промышленности", - сказал Лавров по итогам переворотов с главой МИД Мьянмы Тан Свеем. По его словам, в нынешнем году "наблюдается некоторое снижение товарооборота по объективным причинам, и рассмотрели задачи изменения этой тенденции и восстановления роста".

https://ria.ru/20230914/myanma-1896294953.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, мьянма, сергей лавров, политика, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)