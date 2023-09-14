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Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы
Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы - РИА Новости, 14.09.2023
Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы
Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:54
2023-09-14T15:54
2023-09-14T15:54
россия
мьянма
сергей лавров
политика
экономика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудничество между РФ и Мьянмой в области энергетики и мирного освоения космоса является особо перспективным, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Сегодня мы посмотрели на все сферы нашего взаимодействия и уточнили те вопросы, которые требовали дополнительного внимания. Детально обсудили все актуальные направления. Особые перспективы мы отметили в области энергетики, мирного атома, гражданской авиации, телекоммуникационных технологий, космической деятельности, включая дистанционное зондирование Земли, сельского хозяйства, пищевой промышленности", - сказал Лавров по итогам переворотов с главой МИД Мьянмы Тан Свеем. По его словам, в нынешнем году "наблюдается некоторое снижение товарооборота по объективным причинам, и рассмотрели задачи изменения этой тенденции и восстановления роста".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мьянма, сергей лавров, политика, экономика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Мьянма, Сергей Лавров, Политика, Экономика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров назвал особо перспективные сферы сотрудничества России и Мьянмы
Лавров: энергетика и космос — особо перспективные сферы сотрудничества с Мьянмой