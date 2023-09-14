https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html

В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР

В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 14.09.2023

В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНДР, отметил, что "это чувствительная область", а... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:29

2023-09-14T14:29

2023-09-14T14:29

дмитрий песков

ким чен ын

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНДР, отметил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". "Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Еще раз повторяю, Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", - сказал Песков. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20230914/kndr-1896246657.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

дмитрий песков, ким чен ын, владимир путин, россия