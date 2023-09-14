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В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
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14:29 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896323176.html
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНДР, отметил, что "это чувствительная область", а... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:29
2023-09-14T14:29
дмитрий песков
ким чен ын
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНДР, отметил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях". "Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Еще раз повторяю, Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", - сказал Песков. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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дмитрий песков, ким чен ын, владимир путин, россия
Дмитрий Песков, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Россия
В Кремле рассказали о военно-техническом сотрудничестве России и КНДР

Песков назвал военно-техническое сотрудничество с КНДР чувствительной областью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР на космодроме Восточный
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о военно-техническом сотрудничестве между РФ и КНДР, отметил, что "это чувствительная область", а Москва и Пхеньян "намерены развивать отношения во всех областях".
"Военно-техническое сотрудничество относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия. Еще раз повторяю, Северная Корея является нашим соседом, и мы намерены развивать отношения во всех возможных областях, что мы и будем делать", - сказал Песков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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