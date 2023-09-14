https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896233968.html
Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран
Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран - РИА Новости, 14.09.2023
Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T03:04
2023-09-14T03:04
2023-09-14T03:14
россия
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Они непредвзято обсудили важные проблемы и вопросы непосредственного сотрудничества, возникающие при защите суверенитета, развития и интересов двух стран, мира и безопасности в регионе и мире, международной справедливости путем дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя странами и оказания решительной поддержки и солидарности друг с другом на общем фронте для противодействия военной угрозе и провокации империалистов", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, лидеры двух стран сошлись во мнении.
https://ria.ru/20230914/priglashenie-1896232460.html
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россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, в мире
Россия, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, В мире
Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран
ЦТАК: Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Они непредвзято обсудили важные проблемы и вопросы непосредственного сотрудничества, возникающие при защите суверенитета, развития и интересов двух стран, мира и безопасности в регионе и мире, международной справедливости путем дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя странами и оказания решительной поддержки и солидарности друг с другом на общем фронте для противодействия военной угрозе и провокации империалистов", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, лидеры двух стран сошлись во мнении.
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею