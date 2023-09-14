https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896233968.html

Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран

Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран - РИА Новости, 14.09.2023

Ким Чен Ын и Путин обсудили тактико-стратегическое сотрудничество стран

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:04

2023-09-14T03:04

2023-09-14T03:14

россия

ким чен ын

кндр (северная корея)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин обсудили усиление тактико-стратегического сотрудничества двух стран, поддержку в общей борьбе с военными угрозами и провокациями, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."Они непредвзято обсудили важные проблемы и вопросы непосредственного сотрудничества, возникающие при защите суверенитета, развития и интересов двух стран, мира и безопасности в регионе и мире, международной справедливости путем дальнейшего укрепления стратегического и тактического сотрудничества между двумя странами и оказания решительной поддержки и солидарности друг с другом на общем фронте для противодействия военной угрозе и провокации империалистов", - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, лидеры двух стран сошлись во мнении.

https://ria.ru/20230914/priglashenie-1896232460.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, в мире