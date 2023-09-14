https://ria.ru/20230914/smartfon-1896092421.html

Страшный китайский смартфон: в США не понимают, что позорятся

Страшный китайский смартфон: в США не понимают, что позорятся - РИА Новости, 14.09.2023

Страшный китайский смартфон: в США не понимают, что позорятся

Почему этим американцам не стыдно, почему они не понимают, что позорятся? История такая: в Китае выпустили новый смартфон. Всего-то смартфон, не то что корабль... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:14

аналитика

сша

китай

пекин

технологии

huawei technologies

смартфон

смартфоны

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Почему этим американцам не стыдно, почему они не понимают, что позорятся? История такая: в Китае выпустили новый смартфон. Всего-то смартфон, не то что корабль ВМФ КНР, идущий в режиме полупогружения и доставляющий грузы прочим кораблям: вот он, вы там, в США, на него тоже можете посмотреть. Страшно будет.Но нет — смартфон страшнее. Потому что его никак не должно было быть. Вдобавок — изготовитель опять Huawei, уже ставший однажды символом технологического превосходства Пекина (когда эта корпорация начала по всему миру устанавливать системы связи 5G, а Америке оказалось нечего ей противопоставить, кроме давления на союзников — не покупать). Наконец, в США уже несколько лет как носятся с идеей лишить конкурента возможности делать или покупать наиболее сложные полупроводники (чипы). И что получилось?Тогда расстроенные американские патриоты придумали вот что: поставщик фальшивок, агентство Блумберг, поручило специалистам развинтить новое чудо техники, достать оттуда чип и доложить — чей и откуда. Либо надо наказывать какого-то американского поставщика, либо дело еще хуже.А оно хуже. Получается, что чип — китайского дизайна и производства, и это создает мрачные перспективы для идеи задушить конкурента по части технологий. А ведь сколько вводили по этому поводу санкций…И вот сегодня население азиатского гиганта записывается на новый смартфон еще до того, как объявлена его цена, страна гордится очередным достижением, а китайские СМИ публикуют выдержки из стенограмм конгресса США, где бьются в истерике законодатели.Тут возникает тот самый вопрос: а вот так, публично, биться в истерике им не стыдно? Ну провалилась санкционная политика по данному направлению, сидели бы молча с каменными лицами…Еще один сюжет, к технологиям отношения уже не имеющий. Возможно, кто-то помнит историю от апреля этого года насчет китайского городового на Манхэттене. Тогда арестовали двух этнических китайцев, которым якобы Пекин приказал создать в чужой стране полицейский околоток, подчиненный МВД КНР, для зарубежной китайской общины. Поднялся вопль: они на нашей территории насаждают свои законы и давят своих диссидентов! И не работают ли китайские городовые среди прочих 60 миллионов заморских китайцев по всему миру?А потом этих двоих отпустили, и стало как-то тихо. И не зря оно затихло. Опять же пекинские власти выяснили, откуда растут ноги — от известного уголовника неясной национальности Питера Джаспера Далина, однажды депортированного из Китая, который после этого открыл в Мадриде свою неправительственную контору, вредящую давним обидчикам. Он и обнаружил существование в США сети ячеек, называющихся "заморскими полицейскими сервисными станциями". И настучал в США вот это, насчет нелегальной полиции.Но речь, как оказалось, о волонтерском движении в китайской общине, помогающем соотечественникам по всякому поводу — например, как удаленно продлить водительские права, не выезжая для этого в КНР. Название же… дело в том, что в Китае в полицию граждане обращаются за помощью по каким угодно поводам, там она играет не совсем ту роль, что, скажем, в США.В общем, опять опозорились. Над ними снова смеются почти полтора миллиарда китайцев — а им ничего. Еще кричат о том, что туристы из КНР проникают как бы по ошибке на военные базы США и делают там селфи (что-то новое в технике шпионажа). Или предъявляют иски за визит соотечественника в посольство КНР в Вашингтоне… Истерика и шпиономанский бред. В Азии это называется "потерей лица". На Западе о лице, видимо, так не заботятся.Здесь надо вспомнить такую же позорную историю с новыми пограничными правилами ЕС, по которым у российских туристов можно отбирать смартфоны (ну не любят эти люди смартфоны), парфюмерию, чемоданы и прочее. И, собственно, все иные санкции против нас тоже из этой серии — от бреда к провалу.На тему таможни ЕС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался следующим образом: "Хочется сказать: ребята, ну не до такой же степени — опомнитесь! Вам потом будет стыдно за то, что вы такие мысли клали на бумагу".Но со стыдом у них что-то не то.

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https://ria.ru/20230810/kitay-1889187162.html

https://ria.ru/20230831/chipy-1893303855.html

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