https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896380354.html

МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы

МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы - РИА Новости, 14.09.2023

МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы

Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:09

2023-09-14T18:09

2023-09-14T18:17

россия

словакия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее словацкий МИД проинформировал, что высылает одного из сотрудников российского посольства из Словакии.Комментируя это, в российском МИД сказали, что "как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ".

https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html

россия

словакия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, словакия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)