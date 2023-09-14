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МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы - РИА Новости, 14.09.2023
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18:09 14.09.2023 (обновлено: 18:17 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896380354.html
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы - РИА Новости, 14.09.2023
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы
Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:09
2023-09-14T18:17
россия
словакия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее словацкий МИД проинформировал, что высылает одного из сотрудников российского посольства из Словакии.Комментируя это, в российском МИД сказали, что "как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ".
https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html
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россия, словакия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Словакия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы

МИД: Россия ответит на высылку сотрудника посольства из Словакии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее словацкий МИД проинформировал, что высылает одного из сотрудников российского посольства из Словакии.
Комментируя это, в российском МИД сказали, что "как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ".
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД
6 сентября, 15:54
 
РоссияСловакияПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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