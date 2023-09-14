https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896380354.html
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы - РИА Новости, 14.09.2023
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы
Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T18:09
2023-09-14T18:09
2023-09-14T18:17
россия
словакия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.Ранее словацкий МИД проинформировал, что высылает одного из сотрудников российского посольства из Словакии.Комментируя это, в российском МИД сказали, что "как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ".
https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html
россия
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, словакия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Словакия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пообещал ответ на высылку дипломата из Братиславы
МИД: Россия ответит на высылку сотрудника посольства из Словакии
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская сторона ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
Ранее словацкий МИД проинформировал, что высылает одного из сотрудников российского посольства из Словакии.
Комментируя это, в российском МИД сказали, что "как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ".
Посольство в Словакии опровергло сообщения о письме с инструкциями из МИД