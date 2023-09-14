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Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии - РИА Новости, 14.09.2023
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17:49 14.09.2023 (обновлено: 18:12 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896374759.html
Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии
Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии - РИА Новости, 14.09.2023
Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии
Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:49
2023-09-14T18:12
словакия
россия
политика
мид словакии
санкции в отношении россии
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БРАТИСЛАВА, 14 сен - РИА Новости. Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе, сообщила пресс-служба МИД республики."Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Словакии.В МИД страны уточнили, что сотрудник российской дипмиссии, в отношении которого принято решение, должен покинуть Словакию в течение 48 часов. "Дипломатическое ведомство в этой связи пригласило посла РФ в Словакии, решительно призвав его к тому, чтобы посольство и его сотрудники выполняли свои функции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении МИД Словакии.
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словакия, россия, политика, мид словакии, санкции в отношении россии
Словакия, Россия, Политика, МИД Словакии, Санкции в отношении России
Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии

МИД Словакии объявил о высылке одного из сотрудников российского посольства

© iStock.com / TomasSeredaВид на Братиславу, Словакия
Вид на Братиславу, Словакия - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / TomasSereda
Вид на Братиславу, Словакия. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 14 сен - РИА Новости. Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе, сообщила пресс-служба МИД республики.
"Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Словакии.
В МИД страны уточнили, что сотрудник российской дипмиссии, в отношении которого принято решение, должен покинуть Словакию в течение 48 часов. "Дипломатическое ведомство в этой связи пригласило посла РФ в Словакии, решительно призвав его к тому, чтобы посольство и его сотрудники выполняли свои функции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении МИД Словакии.
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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