https://ria.ru/20230914/slovakiya-1896374759.html

Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии

Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии - РИА Новости, 14.09.2023

Сотрудника российского посольства вышлют из Словакии

Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе, сообщила пресс-служба МИД республики. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:49

2023-09-14T17:49

2023-09-14T18:12

словакия

россия

политика

мид словакии

санкции в отношении россии

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БРАТИСЛАВА, 14 сен - РИА Новости. Словакия высылает одного из сотрудников посольства РФ в Братиславе, сообщила пресс-служба МИД республики."Словакия сегодня приняла решение выслать сотрудника посольства России в республике. Причиной является его деятельность, противоречащая Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Словакии.В МИД страны уточнили, что сотрудник российской дипмиссии, в отношении которого принято решение, должен покинуть Словакию в течение 48 часов. "Дипломатическое ведомство в этой связи пригласило посла РФ в Словакии, решительно призвав его к тому, чтобы посольство и его сотрудники выполняли свои функции в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении МИД Словакии.

https://ria.ru/20230906/slovakiya-1894557172.html

словакия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

словакия, россия, политика, мид словакии, санкции в отношении россии