В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России
Хуаньцю Шибао: Россия играет уникальную роль в новой мировой модели
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
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"Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами", — сообщил эксперт.
Он также добавил, что о российском "повороте на Восток" свидетельствуют три сигнала. Первый — наращивание потенциала дальневосточных регионов. Второй — укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заключительным сигналом автор назвал следование Россией дипломатической стратегии крупной державы, противостоящей гегемонии США.
Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион получает конкурентное преимущество в условиях новой модели мира, которая строится вопреки "лекалам Запада". Значение России, подчеркнул президент, также усиливается.
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