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В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России - РИА Новости, 14.09.2023
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01:35 14.09.2023 (обновлено: 02:50 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/signaly-1896231520.html
В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России
В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России - РИА Новости, 14.09.2023
В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России
Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:35
2023-09-14T02:50
россия
китай
восточная европа
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.&quot;Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами&quot;, — сообщил эксперт.Он также добавил, что о российском "повороте на Восток" свидетельствуют три сигнала. Первый — наращивание потенциала дальневосточных регионов. Второй — укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заключительным сигналом автор назвал следование Россией дипломатической стратегии крупной державы, противостоящей гегемонии США.Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион получает конкурентное преимущество в условиях новой модели мира, которая строится вопреки "лекалам Запада". Значение России, подчеркнул президент, также усиливается.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, китай, восточная европа, владимир путин, в мире, атр
Россия, Китай, Восточная Европа, Владимир Путин, В мире, АТР
В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России

Хуаньцю Шибао: Россия играет уникальную роль в новой мировой модели

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРоссийские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России
Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские флаги, установленные на Крымском мосту в Москве ко Дню государственного флага России . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
«

"Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами", — сообщил эксперт.

Он также добавил, что о российском "повороте на Восток" свидетельствуют три сигнала. Первый — наращивание потенциала дальневосточных регионов. Второй — укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заключительным сигналом автор назвал следование Россией дипломатической стратегии крупной державы, противостоящей гегемонии США.
Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион получает конкурентное преимущество в условиях новой модели мира, которая строится вопреки "лекалам Запада". Значение России, подчеркнул президент, также усиливается.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Эксперт: Россия, КНДР и КНР могли бы совместно реагировать на вызовы в АТР
13 сентября, 14:29
 
РоссияКитайВосточная ЕвропаВладимир ПутинВ миреАТР
 
 
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