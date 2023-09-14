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В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России

В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России - РИА Новости, 14.09.2023

В Китае выявили три сигнала о важных переменах в России

Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T01:35

2023-09-14T01:35

2023-09-14T02:50

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китай

восточная европа

владимир путин

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атр

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Россия укрепляет свои связи с Востоком, тем самым играя важную роль в построении новой мировой модели. Об этом в статье для Хуаньцю Шибао написал научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун."Москва намерена и дальше играть уникальную роль в новой мировой модели. Для достижения этой цели отправной точкой для России стало содействие развитию Дальнего Востока и особенно укрепление сотрудничества с восточными странами", — сообщил эксперт.Он также добавил, что о российском "повороте на Восток" свидетельствуют три сигнала. Первый — наращивание потенциала дальневосточных регионов. Второй — укрепление сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заключительным сигналом автор назвал следование Россией дипломатической стратегии крупной державы, противостоящей гегемонии США.Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион получает конкурентное преимущество в условиях новой модели мира, которая строится вопреки "лекалам Запада". Значение России, подчеркнул президент, также усиливается.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, китай, восточная европа, владимир путин, в мире, атр