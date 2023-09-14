https://ria.ru/20230914/shkola-1896362235.html

В Тулуне построят школу искусств при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ

В Тулуне построят школу искусств при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ - РИА Новости, 14.09.2023

В Тулуне построят школу искусств при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ

При поддержке госкорпорация ВЭБ.РФ в Тулуне построят новую музыкальную школу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:54

2023-09-14T16:54

2023-09-14T16:54

иркутская область

игорь кобзев

тулун

вэб.рф (вэб)

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ИРКУТСК, 14 сен - РИА Новости. При поддержке госкорпорация ВЭБ.РФ в Тулуне построят новую музыкальную школу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Правительство Иркутской области заключило соглашение с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ о совместном строительстве новой школы искусств в Тулуне. Согласно документу, госкорпорация софинансирует расходы бюджетов области и муниципалитета на возведение здания", - говорится в сообщении. Общая стоимость строительства составляет почти 400 миллионов рублей. ВЭБ.РФ из этой суммы представит региональному бюджету более 150 миллионов рублей. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, это не первый совместный проект с госкорпорацией. Ранее проекты, профинансированные ВЭБ.РФ в моногороде, были направлены на развитие предпринимательства. Теперь средства вкладываются в социальную сферу. Проектная документация на возведение здания уже разработана, также выделен участок под строительство на улице Песочной. В новой школе искусств планируется организовать работу оркестров народных, духовых и симфонических инструментов. Кроме того, в здании обустроят музыкальную библиотеку и концертный зал на 100 мест.

https://ria.ru/20230901/oborudovanie-1893622176.html

тулун

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игорь кобзев, тулун, вэб.рф (вэб)