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В Севастополе начали профилактическое гранатометание - РИА Новости, 14.09.2023
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19:31 14.09.2023 (обновлено: 19:32 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sevastopol-1896402159.html
В Севастополе начали профилактическое гранатометание
В Севастополе начали профилактическое гранатометание - РИА Новости, 14.09.2023
В Севастополе начали профилактическое гранатометание
Профилактическое гранатометание в интересах противодиверсионной обороны проводятся вечером в четверг в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:31
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севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Профилактическое гранатометание в интересах противодиверсионной обороны проводятся вечером в четверг в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)" , - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что в городе все спокойно.
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севастополь, михаил развожаев, россия
Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
В Севастополе начали профилактическое гранатометание

Развожаев: в Севастополе начали профилактическое гранатометание

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве
Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Балаклавскую бухту и крепость Чембало в Балаклаве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Профилактическое гранатометание в интересах противодиверсионной обороны проводятся вечером в четверг в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города - это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)" , - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в городе все спокойно.
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СевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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