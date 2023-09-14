https://ria.ru/20230914/sevastopol-1896402159.html

В Севастополе начали профилактическое гранатометание

В Севастополе начали профилактическое гранатометание - РИА Новости, 14.09.2023

В Севастополе начали профилактическое гранатометание

Профилактическое гранатометание в интересах противодиверсионной обороны проводятся вечером в четверг в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:31

2023-09-14T19:31

2023-09-14T19:32

севастополь

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости. Профилактическое гранатометание в интересах противодиверсионной обороны проводятся вечером в четверг в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Громкие звуки в центре города - это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение - ред.)" , - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Он добавил, что в городе все спокойно.

https://ria.ru/20230913/navodneniya-1895989130.html

севастополь

россия

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2023

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севастополь, михаил развожаев, россия