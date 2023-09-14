Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 14.09.2023 (обновлено: 16:25 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sevastopol-1896354845.html
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 14.09.2023
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ
В Севастополе на полигоне планово уничтожат тысячу боеприпасов времен войны, будет громко, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:23
2023-09-14T16:25
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Севастополе на полигоне планово уничтожат тысячу боеприпасов времен войны, будет громко, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно... до 17.00 будут производить плановое уничтожение 1000 боеприпасов времен ВОВ, которые были подняты со дна бухты Гильзовой. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ

Развожаев: в Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ, будет громко

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Севастополе на полигоне планово уничтожат тысячу боеприпасов времен войны, будет громко, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно... до 17.00 будут производить плановое уничтожение 1000 боеприпасов времен ВОВ, которые были подняты со дна бухты Гильзовой. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев
6 июня, 17:13
 
СевастопольМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала