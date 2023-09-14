https://ria.ru/20230914/sevastopol-1896354845.html
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ - РИА Новости, 14.09.2023
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ
В Севастополе на полигоне планово уничтожат тысячу боеприпасов времен войны, будет громко, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:23
2023-09-14T16:23
2023-09-14T16:25
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. В Севастополе на полигоне планово уничтожат тысячу боеприпасов времен войны, будет громко, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно... до 17.00 будут производить плановое уничтожение 1000 боеприпасов времен ВОВ, которые были подняты со дна бухты Гильзовой. Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html
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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ
Развожаев: в Севастополе уничтожат тысячу боеприпасов времен ВОВ, будет громко