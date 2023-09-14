https://ria.ru/20230914/sblizhenie-1896238633.html

Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР

Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР - РИА Новости, 14.09.2023

Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР

США своими действиями поспособствовали укреплению взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T05:34

2023-09-14T05:34

2023-09-14T05:59

в мире

россия

сша

южная корея

ким чен ын

владимир путин

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. США своими действиями поспособствовали укреплению взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам бывшего главного редактора Global Times Ху Сицзиня, по итогам встречи лидеров двух стран сотрудничество между Россией и Северной Кореей, вероятно, укрепится, и обе стороны могут получить друг от друга то, чего они желают. Он отметил, Россия когда-то была членом "Большой восьмерки", а несколько лет назад Северная Корея провела саммиты с США и Южной Кореей. Но теперь "Россия снова стала противником США и Запада", а Северная Корея также вернулась к роли противника США и Южной Кореи. "Это нельзя объяснить исключительно ошибками России и Северной Кореи. В большей степени США воссоздали враждебную Россию и враждебную Северную Корею", - отмечает Ху Сицзинь. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, говоря о углублении связей между РФ и КНДР, отмечает, что США "пожинают то, что сами посеяли", поскольку такое более тесное сотрудничество "является результатом частых военных учений между Южной Кореей и США". Китайский военный эксперт Сун Чжунпин подчеркнул, что что санкции США не только сблизили Северную Корею и Россию, но даже "подтолкнули их к созданию стратегического альянса".

https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html

https://ria.ru/20230914/sotrudnichestvo-1896233968.html

россия

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, россия, сша, южная корея, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)