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Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
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05:34 14.09.2023 (обновлено: 05:59 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sblizhenie-1896238633.html
Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР
Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР - РИА Новости, 14.09.2023
Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР
США своими действиями поспособствовали укреплению взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T05:34
2023-09-14T05:59
в мире
россия
сша
южная корея
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. США своими действиями поспособствовали укреплению взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times. Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам бывшего главного редактора Global Times Ху Сицзиня, по итогам встречи лидеров двух стран сотрудничество между Россией и Северной Кореей, вероятно, укрепится, и обе стороны могут получить друг от друга то, чего они желают. Он отметил, Россия когда-то была членом "Большой восьмерки", а несколько лет назад Северная Корея провела саммиты с США и Южной Кореей. Но теперь "Россия снова стала противником США и Запада", а Северная Корея также вернулась к роли противника США и Южной Кореи. "Это нельзя объяснить исключительно ошибками России и Северной Кореи. В большей степени США воссоздали враждебную Россию и враждебную Северную Корею", - отмечает Ху Сицзинь. Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, говоря о углублении связей между РФ и КНДР, отмечает, что США "пожинают то, что сами посеяли", поскольку такое более тесное сотрудничество "является результатом частых военных учений между Южной Кореей и США". Китайский военный эксперт Сун Чжунпин подчеркнул, что что санкции США не только сблизили Северную Корею и Россию, но даже "подтолкнули их к созданию стратегического альянса".
https://ria.ru/20230914/antonov-1896233256.html
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в мире, россия, сша, южная корея, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея)
В мире, Россия, США, Южная Корея, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея)
Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР

Global Times: США своими действиями поспособствовали сближению России и КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. США своими действиями поспособствовали укреплению взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
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По словам бывшего главного редактора Global Times Ху Сицзиня, по итогам встречи лидеров двух стран сотрудничество между Россией и Северной Кореей, вероятно, укрепится, и обе стороны могут получить друг от друга то, чего они желают.
Он отметил, Россия когда-то была членом "Большой восьмерки", а несколько лет назад Северная Корея провела саммиты с США и Южной Кореей. Но теперь "Россия снова стала противником США и Запада", а Северная Корея также вернулась к роли противника США и Южной Кореи.
"Это нельзя объяснить исключительно ошибками России и Северной Кореи. В большей степени США воссоздали враждебную Россию и враждебную Северную Корею", - отмечает Ху Сицзинь.
Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, говоря о углублении связей между РФ и КНДР, отмечает, что США "пожинают то, что сами посеяли", поскольку такое более тесное сотрудничество "является результатом частых военных учений между Южной Кореей и США".
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин подчеркнул, что что санкции США не только сблизили Северную Корею и Россию, но даже "подтолкнули их к созданию стратегического альянса".
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Вчера, 03:04
 
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