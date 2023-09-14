Китайские эксперты заявили, что действия США сблизили Россию и КНДР
Global Times: США своими действиями поспособствовали сближению России и КНДР
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын во время встречи на космодроме Восточный. Архивное фото
ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. США своими действиями поспособствовали укреплению взаимодействия между Москвой и Пхеньяном, считают эксперты, мнение которых приводит китайская государственная газета Global Times.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в среду впервые с 2019 года. Он провел переговоры на космодроме Восточный с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам бывшего главного редактора Global Times Ху Сицзиня, по итогам встречи лидеров двух стран сотрудничество между Россией и Северной Кореей, вероятно, укрепится, и обе стороны могут получить друг от друга то, чего они желают.
Он отметил, Россия когда-то была членом "Большой восьмерки", а несколько лет назад Северная Корея провела саммиты с США и Южной Кореей. Но теперь "Россия снова стала противником США и Запада", а Северная Корея также вернулась к роли противника США и Южной Кореи.
"Это нельзя объяснить исключительно ошибками России и Северной Кореи. В большей степени США воссоздали враждебную Россию и враждебную Северную Корею", - отмечает Ху Сицзинь.
Профессор Китайского университета иностранных дел в Пекине Ли Хайдун, говоря о углублении связей между РФ и КНДР, отмечает, что США "пожинают то, что сами посеяли", поскольку такое более тесное сотрудничество "является результатом частых военных учений между Южной Кореей и США".
Китайский военный эксперт Сун Чжунпин подчеркнул, что что санкции США не только сблизили Северную Корею и Россию, но даже "подтолкнули их к созданию стратегического альянса".