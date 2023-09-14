https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896373808.html

США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко

США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко - РИА Новости, 14.09.2023

США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко

США ввели повторные санкции против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, следует из документа американского минфина. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:45

2023-09-14T17:45

2023-09-14T17:58

министерство финансов рф (минфин россии)

алексей криворучко

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США ввели повторные санкции против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, следует из документа американского минфина."Криворучко включен сегодня в санкции в рамках исполнительного указа 14024 за то, что является лидером, чиновником, высокопоставленным руководителем или членом руководства правительства Российской Федерации", - указано в документе.Отмечается, что Алексей Криворучко ранее уже был включен в санкции исполнительного указа 13661 за то, что является чиновником правительства РФ, а также исполнительного указа 14024 за действия в оборонной или связанной с ней материально-технической сфере экономики РФ.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html

сша

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министерство финансов рф (минфин россии), алексей криворучко, сша, санкции в отношении россии