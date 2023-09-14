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США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко - РИА Новости, 14.09.2023
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17:45 14.09.2023 (обновлено: 17:58 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896373808.html
США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко
США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко - РИА Новости, 14.09.2023
США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко
США ввели повторные санкции против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, следует из документа американского минфина. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:45
2023-09-14T17:58
министерство финансов рф (минфин россии)
алексей криворучко
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США ввели повторные санкции против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, следует из документа американского минфина."Криворучко включен сегодня в санкции в рамках исполнительного указа 14024 за то, что является лидером, чиновником, высокопоставленным руководителем или членом руководства правительства Российской Федерации", - указано в документе.Отмечается, что Алексей Криворучко ранее уже был включен в санкции исполнительного указа 13661 за то, что является чиновником правительства РФ, а также исполнительного указа 14024 за действия в оборонной или связанной с ней материально-технической сфере экономики РФ.
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министерство финансов рф (минфин россии), алексей криворучко, сша, санкции в отношении россии
Министерство финансов РФ (Минфин России), Алексей Криворучко, США, Санкции в отношении России
США ввели повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко

Минфин США ввел повторные санкции против замглавы Минобороны Криворучко

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. США ввели повторные санкции против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, следует из документа американского минфина.
"Криворучко включен сегодня в санкции в рамках исполнительного указа 14024 за то, что является лидером, чиновником, высокопоставленным руководителем или членом руководства правительства Российской Федерации", - указано в документе.
Отмечается, что Алексей Криворучко ранее уже был включен в санкции исполнительного указа 13661 за то, что является чиновником правительства РФ, а также исполнительного указа 14024 за действия в оборонной или связанной с ней материально-технической сфере экономики РФ.
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