https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896331712.html

Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов

Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов - РИА Новости, 14.09.2023

Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов

Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:57

2023-09-14T14:57

2023-09-14T15:25

дмитрий песков

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в самой Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем, вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе", - уточнил Песков.Он отметил, что изъятие частной собственности в Европе, принадлежащей российским бизнесменам, и посягательство на их активы Евросоюзом является нарушением международных законов."Главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом", - заявил Песков.

https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896325259.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, россия