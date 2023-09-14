Рейтинг@Mail.ru
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 14.09.2023 (обновлено: 15:25 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896331712.html
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов - РИА Новости, 14.09.2023
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов
Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:57
2023-09-14T15:25
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:192:3266:2029_1920x0_80_0_0_ea38c30d96a7b53613f967449ef223ab.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в самой Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем, вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе", - уточнил Песков.Он отметил, что изъятие частной собственности в Европе, принадлежащей российским бизнесменам, и посягательство на их активы Евросоюзом является нарушением международных законов."Главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом", - заявил Песков.
https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896325259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884259892_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_33cbbf5eed7ebbfe7441d0a42b72b4a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов

Песков: Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в самой Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем, вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе", - уточнил Песков.
Он отметил, что изъятие частной собственности в Европе, принадлежащей российским бизнесменам, и посягательство на их активы Евросоюзом является нарушением международных законов.
"Главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом", - заявил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"
Вчера, 14:35
 
Дмитрий ПесковЕвросоюзСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала