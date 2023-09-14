https://ria.ru/20230914/sanktsii-1896331712.html
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов - РИА Новости, 14.09.2023
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов
Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:57
2023-09-14T14:57
2023-09-14T15:25
дмитрий песков
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в самой Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем, вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе", - уточнил Песков.Он отметил, что изъятие частной собственности в Европе, принадлежащей российским бизнесменам, и посягательство на их активы Евросоюзом является нарушением международных законов."Главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом", - заявил Песков.
https://ria.ru/20230914/biznesmeny-1896325259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Дмитрий Песков, Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов
Песков: Кремлю непонятны снятие и ввод санкций ЕС против российских бизнесменов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ввод санкций и их снятие Евросоюзом в отношении российских бизнесменов в Кремле объяснить не могут, также есть предположение, что их не смогут объяснить и в самой Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ни логику самих санкций, ни логику снятия санкций мы не понимаем, вряд ли эту логику кто-то может объяснить в самой Европе", - уточнил Песков.
Он отметил, что изъятие частной собственности в Европе, принадлежащей российским бизнесменам, и посягательство на их активы Евросоюзом является нарушением международных законов.
"Главное в этой истории то, что санкции против всех предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, посягательство на финансовые и иные активы нашего бизнеса являются действиями, которые противоречат в полном смысле этого слова всем законам и международному законодательству в целом", - заявил Песков.
Песков оценил попытки бизнесменов выйти из-под санкций за "12 сребреников"