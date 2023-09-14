https://ria.ru/20230914/samolet-1896299384.html

Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском

Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском - РИА Новости, 14.09.2023

Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском

Следователи СК в рамках расследования уголовного дела о посадке в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 изъяли его "черные ящики", образцы топлива и РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T13:00

2023-09-14T13:00

2023-09-14T13:11

происшествия

airbus

следственный комитет россии (ск рф)

уральские авиалинии

сергей скуратов

новосибирск

россия

омск

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НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Следователи СК в рамках расследования уголовного дела о посадке в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 изъяли его "черные ящики", образцы топлива и технических жидкостей, допрашиваются свидетели, в том числе команда лайнера, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.В расследовании уголовного дела задействованы следователи и наиболее опытные следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, отметили в управлении.Во вторник, 12 сентября самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.В правительстве Омской области, ссылаясь на транспортную прокуратуру сообщали, что у лайнера возникли "проблемы с гидравликой", появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение делать посадку в Новосибирске, где длиннее полоса. Отмечалось, что, по расчетам топлива, должно было хватить, однако в итоге самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html

https://ria.ru/20230912/pilot-1895957188.html

новосибирск

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, airbus, следственный комитет россии (ск рф), уральские авиалинии, сергей скуратов, новосибирск, россия, омск