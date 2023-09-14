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Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском - РИА Новости, 14.09.2023
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13:00 14.09.2023 (обновлено: 13:11 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/samolet-1896299384.html
Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском
Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском - РИА Новости, 14.09.2023
Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском
Следователи СК в рамках расследования уголовного дела о посадке в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 изъяли его "черные ящики", образцы топлива и РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T13:00
2023-09-14T13:11
происшествия
airbus
следственный комитет россии (ск рф)
уральские авиалинии
сергей скуратов
новосибирск
россия
омск
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НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Следователи СК в рамках расследования уголовного дела о посадке в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 изъяли его "черные ящики", образцы топлива и технических жидкостей, допрашиваются свидетели, в том числе команда лайнера, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ."В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.В расследовании уголовного дела задействованы следователи и наиболее опытные следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, отметили в управлении.Во вторник, 12 сентября самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.В правительстве Омской области, ссылаясь на транспортную прокуратуру сообщали, что у лайнера возникли "проблемы с гидравликой", появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение делать посадку в Новосибирске, где длиннее полоса. Отмечалось, что, по расчетам топлива, должно было хватить, однако в итоге самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html
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происшествия, airbus, следственный комитет россии (ск рф), уральские авиалинии, сергей скуратов, новосибирск, россия, омск
Происшествия, Airbus, Следственный комитет России (СК РФ), Уральские авиалинии, Сергей Скуратов, Новосибирск, Россия, Омск
Следствие изъяло черные ящики Airbus, севшего под Новосибирском

Следствие изъяло черные ящики и топливо Airbus, севшего под Новосибирском

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 14 сен – РИА Новости. Следователи СК в рамках расследования уголовного дела о посадке в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 изъяли его "черные ящики", образцы топлива и технических жидкостей, допрашиваются свидетели, в том числе команда лайнера, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, изъяты блоки регистрации полетных данных, образцы топлива и технических жидкостей, назначены судебные экспертизы, проводится допрос свидетелей, и в том числе команды воздушного судна, а также комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В расследовании уголовного дела задействованы следователи и наиболее опытные следователи-криминалисты Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, отметили в управлении.
Во вторник, 12 сентября самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
12 сентября, 16:07
В правительстве Омской области, ссылаясь на транспортную прокуратуру сообщали, что у лайнера возникли "проблемы с гидравликой", появились опасения, что откажут тормоза, поэтому было принято решение делать посадку в Новосибирске, где длиннее полоса. Отмечалось, что, по расчетам топлива, должно было хватить, однако в итоге самолет экстренно сел в поле, не долетев до аэродрома.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при заходе на посадку в Омск отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную взлетно-посадочную полосу. Гендиректор перевозчика Сергей Скуратов пояснял, что при отказе "зеленой" гидросистемы из-за отклонений в работе с тормозными щитками и закрылками посадочная дистанция самолета могла увеличиться.
Сотрудники спасательных служб на месте аварийной посадки самолета авиакомпании Уральские авиалинии на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Мать пилота, посадившего Airbus A320 в поле, рассказала о своем состоянии
12 сентября, 19:50
 
ПроисшествияAirbusСледственный комитет России (СК РФ)Уральские авиалинииСергей СкуратовНовосибирскРоссияОмск
 
 
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