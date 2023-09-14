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Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя - РИА Новости, 14.09.2023
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16:41 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/rasstrel-1896359427.html
Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя
Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя - РИА Новости, 14.09.2023
Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 22 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мирного жителя... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T16:41
2023-09-14T16:41
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 22 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2 взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Чистоплясов находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Там, выполняя приказ военнослужащего с позывным Кирт, Чистоплясов расстрелял из автомата Калашникова 69-летнего гражданского, шедшего по проспекту Никопольскому. Мужчина скончался на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Чистоплясова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве. Он признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины
Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя

Суд ДНР дал 22 года колонии военному ВСУ за расстрел пожилого жителя Мариуполя

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРазрушенные дома на одной из улиц в Мариуполе.
Разрушенные дома на одной из улиц в Мариуполе. - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Разрушенные дома на одной из улиц в Мариуполе.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 22 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2 взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что в марте 2022 года Чистоплясов находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Там, выполняя приказ военнослужащего с позывным Кирт, Чистоплясов расстрелял из автомата Калашникова 69-летнего гражданского, шедшего по проспекту Никопольскому. Мужчина скончался на месте.
"С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Чистоплясова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.
Он признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением.
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