https://ria.ru/20230914/rasstrel-1896359427.html

Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя

Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя - РИА Новости, 14.09.2023

Военный ВСУ получил 22 года за расстрел пожилого жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 22 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мирного жителя... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:41

2023-09-14T16:41

2023-09-14T16:41

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793653237_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_e4ea5bba96a55b7dba8cbcc0af029daf.jpg

ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой Народной Республики осудил на 22 года колонии строгого режима украинского военнослужащего, расстрелявшего пожилого мирного жителя Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего боевого медика 2 взвода отдельной разведывательной роты мотопехотного батальона вооруженных сил Украины Михаила Чистоплясова", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что в марте 2022 года Чистоплясов находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Там, выполняя приказ военнослужащего с позывным Кирт, Чистоплясов расстрелял из автомата Калашникова 69-летнего гражданского, шедшего по проспекту Никопольскому. Мужчина скончался на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя, суд приговорил Чистоплясова к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве. Он признан виновным в убийстве по мотивам политической, идеологической ненависти и жестоком обращении с гражданским населением.

https://ria.ru/20230913/prigovor-1896133198.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины