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В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу - РИА Новости, 14.09.2023
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12:26 14.09.2023 (обновлено: 12:45 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/ranenie-1896288845.html
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу - РИА Новости, 14.09.2023
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу
Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:26
2023-09-14T12:45
казань
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в своем телеграм-канале."Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице", - написал Кашапов.Вместе с еще одним ребёнком, который был оглушен громким звуком, их отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. "В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе", - написал глава района.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздраве Татарстана, школьников осмотрели специалисты Детской республиканской клинической больницы: "У одного из них поверхностная легкая травма лица (царапина). Угрозы жизни и здоровью нет".
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казань
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казань, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу

В Татарстане один школьник ранил другого из предмета, похожего на ракетницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в своем телеграм-канале.
"Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице", - написал Кашапов.
Вместе с еще одним ребёнком, который был оглушен громким звуком, их отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. "В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе", - написал глава района.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздраве Татарстана, школьников осмотрели специалисты Детской республиканской клинической больницы: "У одного из них поверхностная легкая травма лица (царапина). Угрозы жизни и здоровью нет".
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