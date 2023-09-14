https://ria.ru/20230914/ranenie-1896288845.html

В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу

В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу - РИА Новости, 14.09.2023

В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу

Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:26

2023-09-14T12:26

2023-09-14T12:45

казань

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в своем телеграм-канале."Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице", - написал Кашапов.Вместе с еще одним ребёнком, который был оглушен громким звуком, их отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. "В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе", - написал глава района.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздраве Татарстана, школьников осмотрели специалисты Детской республиканской клинической больницы: "У одного из них поверхностная легкая травма лица (царапина). Угрозы жизни и здоровью нет".

https://ria.ru/20230717/kriminal-1884187844.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казань, происшествия, республика татарстан (татарстан)