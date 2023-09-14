https://ria.ru/20230914/ranenie-1896288845.html
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу - РИА Новости, 14.09.2023
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу
Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:26
2023-09-14T12:26
2023-09-14T12:45
казань
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в своем телеграм-канале."Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице", - написал Кашапов.Вместе с еще одним ребёнком, который был оглушен громким звуком, их отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. "В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе", - написал глава района.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздраве Татарстана, школьников осмотрели специалисты Детской республиканской клинической больницы: "У одного из них поверхностная легкая травма лица (царапина). Угрозы жизни и здоровью нет".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане школьник случайно выстрелил из предмета, похожего на ракетницу
В Татарстане один школьник ранил другого из предмета, похожего на ракетницу
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости.
Ученик в школе под Казанью из-за "неосторожного обращения" выстрелил из сигнальной ракетницы, один из детей в итоге получил царапину, сообщил глава Пестречинского района Татарстана Ильхам Кашапов в своем телеграм-канале
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"Сегодня, 14 сентября, в школе села Богородское произошел инцидент: ученик второго класса использовал предмет, похожий на сигнальную ракетницу, в школе. Из-за неосторожного обращения она сработала. В результате легкую травму получил один из учеников - у него царапина на лице", - написал Кашапов.
Вместе с еще одним ребёнком, который был оглушен громким звуком, их отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой на амбулаторное лечение. "В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего и то, каким образом приспособление оказалось у ребенка и появилось в учебном классе", - написал глава района.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздраве Татарстана, школьников осмотрели специалисты Детской республиканской клинической больницы: "У одного из них поверхностная легкая травма лица (царапина). Угрозы жизни и здоровью нет".
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