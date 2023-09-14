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Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками - РИА Новости, 14.09.2023
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11:37 14.09.2023 (обновлено: 14:09 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/putin-1896274104.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками - РИА Новости, 14.09.2023
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками
Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:37
2023-09-14T14:09
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья."В повестке дня сегодня у нас несколько вопросов – они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. А также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья. Несколько докладчиков у нас сегодня, давайте начнем", - сказал Путин и передал слово главе СВР Сергею Нарышкину.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками

Путин обсудил с Совбезом отношения со странами-соседями и союзниками

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья.
"В повестке дня сегодня у нас несколько вопросов – они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. А также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья. Несколько докладчиков у нас сегодня, давайте начнем", - сказал Путин и передал слово главе СВР Сергею Нарышкину.
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