https://ria.ru/20230914/putin-1896274104.html
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками - РИА Новости, 14.09.2023
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками
Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:37
2023-09-14T11:37
2023-09-14T14:09
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья."В повестке дня сегодня у нас несколько вопросов – они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. А также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья. Несколько докладчиков у нас сегодня, давайте начнем", - сказал Путин и передал слово главе СВР Сергею Нарышкину.
https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками
Путин обсудил с Совбезом отношения со странами-соседями и союзниками