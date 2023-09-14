https://ria.ru/20230914/putin-1896274104.html

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками - РИА Новости, 14.09.2023

Путин предложил Совбезу обсудить развитие отношений с союзниками

Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T11:37

2023-09-14T11:37

2023-09-14T14:09

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, предложил обсудить отношения России со странами-соседями и союзниками, а также поговорить об интересах РФ в отношениях со странами дальнего зарубежья."В повестке дня сегодня у нас несколько вопросов – они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. А также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья. Несколько докладчиков у нас сегодня, давайте начнем", - сказал Путин и передал слово главе СВР Сергею Нарышкину.

https://ria.ru/20230914/khod-1896254635.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире