https://ria.ru/20230914/puteshestviya-1896175493.html

Эксперты сообщили, какие отели россияне выбирают внутри страны и за рубежом

Эксперты сообщили, какие отели россияне выбирают внутри страны и за рубежом - РИА Новости, 14.09.2023

Эксперты сообщили, какие отели россияне выбирают внутри страны и за рубежом

Путешествуя по РФ, туристы выбирают более дешевые гостиницы, чем при поездках за рубеж, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T03:04

2023-09-14T03:04

2023-09-14T03:05

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Путешествуя по РФ, туристы выбирают более дешевые гостиницы, чем при поездках за рубеж, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса выяснили, сколько платят пользователи за ночь в гостинице в разных городах мира. Для этого они выделили несколько ценовых категорий и проанализировали отельные бронирования на осень в России и за границей.Оказалось, что в России путешественники чаще всего выбирают более бюджетные места размещения: треть заказов приходится на номера стоимостью от трех до пяти тысяч рублей в сутки. Каждый пятый — дешевле трех тысяч за ночь. Пять-семь тысяч рублей готовы платить лишь 19 процентов туристов, от семи до десяти тысяч — 14 процентов гостей. Номера стоимостью от десяти до 15 тысяч рублей в сутки выбирают восемь процентов путешественников, а доля оплачивающих заявки дороже этой суммы — всего пять процентов.За границей, наоборот, наибольшим спросом пользуются гостиницы, где ночь стоит больше 15 тысяч рублей: на них приходится 27 процентов заказов. Доля номеров стоимостью от десяти до 15 тысяч рублей составляет 18 процентов, а от семи до десяти тысяч рублей — 17 процентов.Бюджетные варианты размещения интересуют 15 процентов постояльцев: они готовы платить за комнату от трех до пяти тысяч рублей в день. Наименьшим спросом пользуются гостиницы, где ночь стоит от пяти до сети тысяч рублей в сутки и до трех тысяч рублей. Их бронировали 13 и десять процентов туристов соответственно.

https://ria.ru/20230913/mavrikiy-1896100802.html

россия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, россия, отдых в россии, отели, гостиницы