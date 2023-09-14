https://ria.ru/20230914/pudel-1896235962.html
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя" - РИА Новости, 14.09.2023
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T04:02
2023-09-14T04:02
2023-09-14T11:08
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X."Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством", — написал он. Так Чэнь Вэйхуа отреагировал на слова фон дер Ляйен о "смелой" Европе.Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС.
https://ria.ru/20230914/vystuplenie-1896229329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, китай
В мире, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Китай
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"
Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен американским пуделем