https://ria.ru/20230914/pudel-1896235962.html

В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"

В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя" - РИА Новости, 14.09.2023

В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T04:02

2023-09-14T04:02

2023-09-14T11:08

в мире

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европа

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евросоюз

еврокомиссия

европарламент

китай

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X."Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством", — написал он. Так Чэнь Вэйхуа отреагировал на слова фон дер Ляйен о "смелой" Европе.Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС.

https://ria.ru/20230914/vystuplenie-1896229329.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, китай