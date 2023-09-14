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В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя" - РИА Новости, 14.09.2023
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04:02 14.09.2023 (обновлено: 11:08 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pudel-1896235962.html
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя" - РИА Новости, 14.09.2023
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T04:02
2023-09-14T11:08
в мире
сша
европа
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
китай
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X.&quot;Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством&quot;, — написал он. Так Чэнь Вэйхуа отреагировал на слова фон дер Ляйен о "смелой" Европе.Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС.
https://ria.ru/20230914/vystuplenie-1896229329.html
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в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, китай
В мире, США, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Китай
В Китае предупредили Европу о катастрофе из-за "американского пуделя"

Китайский журналист Чэнь Вэйхуа назвал фон дер Ляйен американским пуделем

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ведет ЕС к катастрофе. Об этом заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа в публикации в соцсети X.
«

"Когда Евросоюзом управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой для ЕС. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под ее руководством", — написал он.

Так Чэнь Вэйхуа отреагировал на слова фон дер Ляйен о "смелой" Европе.
Накануне глава ЕК выступила на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС.
Сессия Европарламента
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В миреСШАЕвропаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламентКитай
 
 
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