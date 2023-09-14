https://ria.ru/20230914/prometey-1896264093.html
Липецкий "Прометей" станет центром по развитию ИТ-компетенций
Липецкий "Прометей" станет центром по развитию ИТ-компетенций - РИА Новости, 14.09.2023
Липецкий "Прометей" станет центром по развитию ИТ-компетенций
Липецкая область вошла в число победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям молодежной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:58
2023-09-14T10:58
2023-09-14T10:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
it-компании
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ЛИПЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Липецкая область вошла в число победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям молодежной политики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, конкурс проводился по поручению президента России. Со всей страны было отобрано 11 объектов. В Липецкой области им стал санаторно-оздоровительный комплекс "Прометей". На его базе планируют развивать IT-технологии и помогать молодежи в реализации проектов в сфере цифровых наук. Артамонов отметил, что в "Прометее" уже запланировано проведение Хакатона в апреле 2024 года, а также Форума цифровых технологий на сентябрь следующего года. "Прометей" обретает вторую жизнь, и мы приложим максимум усилий, чтобы сделать его даже лучше, чем он был. Дети смогут здесь не только отдыхать, набираться сил, заводить новых друзей, но и научаться чему-то новому, что пригодится им в жизни", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230906/sredstva-1894589549.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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липецкая область, игорь артамонов, россия, it-компании
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, IT-компании
ЛИПЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Липецкая область вошла в число победителей Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по приоритетным направлениям молодежной политики, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, конкурс проводился по поручению президента России
. Со всей страны было отобрано 11 объектов. В Липецкой области им стал санаторно-оздоровительный комплекс "Прометей". На его базе планируют развивать IT-технологии и помогать молодежи в реализации проектов в сфере цифровых наук.
Артамонов отметил, что в "Прометее" уже запланировано проведение Хакатона в апреле 2024 года, а также Форума цифровых технологий на сентябрь следующего года.
"Прометей" обретает вторую жизнь, и мы приложим максимум усилий, чтобы сделать его даже лучше, чем он был. Дети смогут здесь не только отдыхать, набираться сил, заводить новых друзей, но и научаться чему-то новому, что пригодится им в жизни", – сказал Артамонов.
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