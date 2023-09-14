https://ria.ru/20230914/proizvodstvo-1896336590.html
Очаковский пищевой комбинат увеличит производство почти в два раза
Очаковский пищевой комбинат увеличит производство почти в два раза - РИА Новости, 14.09.2023
Очаковский пищевой комбинат увеличит производство почти в два раза
Объемы производства пищевых ингредиентов на подмосковном Очаковском комбинате увеличат почти в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:17
2023-09-14T15:17
2023-09-14T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объемы производства пищевых ингредиентов на подмосковном Очаковском комбинате увеличат почти в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Сейчас объем производства предприятия порядка 400-500 тонн пищевых ингредиентов в месяц. Благодаря строительству дополнительных мощностей объемы производства увеличат почти в два раза, до тысячи тонн ежемесячно. На новом производстве организуют 150 новых рабочих мест", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным ведомства, комбинат будет располагаться в индустриальном парке в селе Атепцево Наро-Фоминского округа. На предприятии будет производить комплексные смеси, которые широко используются в мясной, молочной, кондитерской отраслях. В частности, это добавки для производства плавленых сыров, творожных продуктов, хлебобулочных изделий, соусов, мясных консервов, мороженного, колбас. Они позволяют сохранять структуру продукта, а также частично заменяют жиры и белки.
https://ria.ru/20230907/govyadina-1894844117.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объемы производства пищевых ингредиентов на подмосковном Очаковском комбинате увеличат почти в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Сейчас объем производства предприятия порядка 400-500 тонн пищевых ингредиентов в месяц. Благодаря строительству дополнительных мощностей объемы производства увеличат почти в два раза, до тысячи тонн ежемесячно. На новом производстве организуют 150 новых рабочих мест", - отметил Филимонов
, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона.
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По данным ведомства, комбинат будет располагаться в индустриальном парке в селе Атепцево Наро-Фоминского округа. На предприятии будет производить комплексные смеси, которые широко используются в мясной, молочной, кондитерской отраслях. В частности, это добавки для производства плавленых сыров, творожных продуктов, хлебобулочных изделий, соусов, мясных консервов, мороженного, колбас. Они позволяют сохранять структуру продукта, а также частично заменяют жиры и белки.