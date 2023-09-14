https://ria.ru/20230914/proizvodstvo-1896336590.html

Очаковский пищевой комбинат увеличит производство почти в два раза

Очаковский пищевой комбинат увеличит производство почти в два раза - РИА Новости, 14.09.2023

Очаковский пищевой комбинат увеличит производство почти в два раза

Объемы производства пищевых ингредиентов на подмосковном Очаковском комбинате увеличат почти в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:17

2023-09-14T15:17

2023-09-14T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объемы производства пищевых ингредиентов на подмосковном Очаковском комбинате увеличат почти в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Сейчас объем производства предприятия порядка 400-500 тонн пищевых ингредиентов в месяц. Благодаря строительству дополнительных мощностей объемы производства увеличат почти в два раза, до тысячи тонн ежемесячно. На новом производстве организуют 150 новых рабочих мест", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба Минсельхозпрода региона. По данным ведомства, комбинат будет располагаться в индустриальном парке в селе Атепцево Наро-Фоминского округа. На предприятии будет производить комплексные смеси, которые широко используются в мясной, молочной, кондитерской отраслях. В частности, это добавки для производства плавленых сыров, творожных продуктов, хлебобулочных изделий, соусов, мясных консервов, мороженного, колбас. Они позволяют сохранять структуру продукта, а также частично заменяют жиры и белки.

https://ria.ru/20230907/govyadina-1894844117.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), георгий филимонов