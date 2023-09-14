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Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:16 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/profilaktika-1896366126.html
Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров
Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023
Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров
Благодаря принятым противопожарным мерам, включая видеомониторинг, Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось избежать крупных лесных... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:16
2023-09-14T17:16
калужская область
калужская область
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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Благодаря принятым противопожарным мерам, включая видеомониторинг, Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось избежать крупных лесных пожаров, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа. По данным правительства Калужской области, делегация из региона приняла участие в форуме "Леса России", который проходил в Иркутске. В его работе приняли участие 350 специалистов лесного хозяйства из РФ и Белоруссии. Калужскую делегацию возглавил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа. В ходе двухдневной программы делегаты обсудили ключевые отраслевые вопросы, в числе которых – господдержка, цифровизация и развитие лесопромышленного комплекса. Владимир Жипа принял участие в дискуссии, посвященной лесной амнистии, действие которой в этом году было продлено на три года. Региональный министр отметил, что принятая мера позволяет обеспечить защиту прав собственности землевладельцам, участки которых частично пересекают лесные угодья. Одной из главных тем второго дня, по данным правительства Калужской области, стала профилактика лесных пожаров. Калужане приняли участие в круглом столе на тему "Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в режиме реального времени с помощью системы видеомониторинга и применения беспилотных авиационных систем". Владимир Жипа в своем выступлении подчеркнул, что выполнение работ по противопожарному обустройству лесов находится на особом контроле калужского правительства. Из областного бюджета были выделены средства на систему автоматизированного дистанционного мониторинга "Лесохранитель". Она начала работу в июле 2019 года и позволяет точно определить координаты пожара, оперативно оповещая о возгорании. Мониторинг также осуществляется с помощью наземного патрулирования. "Благодаря этому, а также перевыполнению планов противопожарных мероприятий, в Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось предотвратить возникновение пожаров на больших площадях лесного фонда", - подчеркнул региональный министр. По итогам форума Владимир Жипа отметил, что обмен опытом с коллегами из других регионов был интересным и плодотворным. "Экология – сфера, которая волнует всех. Бережное отношение к окружающей среде в каждом регионе и муниципалитете напрямую влияет на сохранение лесов и качество жизни. Именно с такой установкой реализуется национальный проект "Экология" и в Калужской области", – подчеркнул министр.
https://ria.ru/20230913/vystavka-1896205531.html
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калужская область
Калужская область, Калужская область

Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Благодаря принятым противопожарным мерам, включая видеомониторинг, Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось избежать крупных лесных пожаров, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.
По данным правительства Калужской области, делегация из региона приняла участие в форуме "Леса России", который проходил в Иркутске. В его работе приняли участие 350 специалистов лесного хозяйства из РФ и Белоруссии. Калужскую делегацию возглавил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.
В ходе двухдневной программы делегаты обсудили ключевые отраслевые вопросы, в числе которых – господдержка, цифровизация и развитие лесопромышленного комплекса. Владимир Жипа принял участие в дискуссии, посвященной лесной амнистии, действие которой в этом году было продлено на три года. Региональный министр отметил, что принятая мера позволяет обеспечить защиту прав собственности землевладельцам, участки которых частично пересекают лесные угодья.
Одной из главных тем второго дня, по данным правительства Калужской области, стала профилактика лесных пожаров. Калужане приняли участие в круглом столе на тему "Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в режиме реального времени с помощью системы видеомониторинга и применения беспилотных авиационных систем".
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Владимир Жипа в своем выступлении подчеркнул, что выполнение работ по противопожарному обустройству лесов находится на особом контроле калужского правительства. Из областного бюджета были выделены средства на систему автоматизированного дистанционного мониторинга "Лесохранитель". Она начала работу в июле 2019 года и позволяет точно определить координаты пожара, оперативно оповещая о возгорании. Мониторинг также осуществляется с помощью наземного патрулирования.
"Благодаря этому, а также перевыполнению планов противопожарных мероприятий, в Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось предотвратить возникновение пожаров на больших площадях лесного фонда", - подчеркнул региональный министр.
По итогам форума Владимир Жипа отметил, что обмен опытом с коллегами из других регионов был интересным и плодотворным.
"Экология – сфера, которая волнует всех. Бережное отношение к окружающей среде в каждом регионе и муниципалитете напрямую влияет на сохранение лесов и качество жизни. Именно с такой установкой реализуется национальный проект "Экология" и в Калужской области", – подчеркнул министр.
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