https://ria.ru/20230914/profilaktika-1896366126.html

Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров

Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров - РИА Новости, 14.09.2023

Калужская область поделилась опытом профилактики лесных пожаров

Благодаря принятым противопожарным мерам, включая видеомониторинг, Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось избежать крупных лесных... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:16

2023-09-14T17:16

2023-09-14T17:16

калужская область

калужская область

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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Благодаря принятым противопожарным мерам, включая видеомониторинг, Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось избежать крупных лесных пожаров, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа. По данным правительства Калужской области, делегация из региона приняла участие в форуме "Леса России", который проходил в Иркутске. В его работе приняли участие 350 специалистов лесного хозяйства из РФ и Белоруссии. Калужскую делегацию возглавил министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа. В ходе двухдневной программы делегаты обсудили ключевые отраслевые вопросы, в числе которых – господдержка, цифровизация и развитие лесопромышленного комплекса. Владимир Жипа принял участие в дискуссии, посвященной лесной амнистии, действие которой в этом году было продлено на три года. Региональный министр отметил, что принятая мера позволяет обеспечить защиту прав собственности землевладельцам, участки которых частично пересекают лесные угодья. Одной из главных тем второго дня, по данным правительства Калужской области, стала профилактика лесных пожаров. Калужане приняли участие в круглом столе на тему "Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в режиме реального времени с помощью системы видеомониторинга и применения беспилотных авиационных систем". Владимир Жипа в своем выступлении подчеркнул, что выполнение работ по противопожарному обустройству лесов находится на особом контроле калужского правительства. Из областного бюджета были выделены средства на систему автоматизированного дистанционного мониторинга "Лесохранитель". Она начала работу в июле 2019 года и позволяет точно определить координаты пожара, оперативно оповещая о возгорании. Мониторинг также осуществляется с помощью наземного патрулирования. "Благодаря этому, а также перевыполнению планов противопожарных мероприятий, в Калужской области в непростых погодных условиях этого года удалось предотвратить возникновение пожаров на больших площадях лесного фонда", - подчеркнул региональный министр. По итогам форума Владимир Жипа отметил, что обмен опытом с коллегами из других регионов был интересным и плодотворным. "Экология – сфера, которая волнует всех. Бережное отношение к окружающей среде в каждом регионе и муниципалитете напрямую влияет на сохранение лесов и качество жизни. Именно с такой установкой реализуется национальный проект "Экология" и в Калужской области", – подчеркнул министр.

https://ria.ru/20230913/vystavka-1896205531.html

https://ria.ru/20230912/maloyaroslavets-1895935943.html

калужская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область