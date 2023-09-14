https://ria.ru/20230914/produkty-1896375440.html

Продукты из России появятся в пяти павильонах Good Food Russia за рубежом

Продукты из России появятся в пяти павильонах Good Food Russia за рубежом - РИА Новости, 14.09.2023

Продукты из России появятся в пяти павильонах Good Food Russia за рубежом

Потребители в Саудовской Аравии, ОАЭ, Вьетнаме, Египте и Китае смогут попробовать продукты из России в павильонах Good Food Russia - экспертная комиссия... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T17:51

2023-09-14T17:51

2023-09-14T17:51

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

саудовская аравия

оаэ

росэксимбанк

экономика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Потребители в Саудовской Аравии, ОАЭ, Вьетнаме, Египте и Китае смогут попробовать продукты из России в павильонах Good Food Russia - экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ) определила компании, которые будут размещать там свою продукцию, говорится в сообщении РЭЦ."14 сентября на девятнадцатом заседании экспертная комиссия Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) определила компании, которые будут размещать свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах Good Food Russia за рубежом. Всего комиссия рассмотрела 12 заявлений от 6 компаний: 1 в Саудовскую Аравию (Эр-Рияд), по 2 ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой) и Египет (Каир), а также 5 в Китай (Шанхай). Комиссия одобрила все заявления", – говорится в сообщении."Теперь потребители за рубежом смогут оценить российское мороженое, молочную продукцию, продукты на основе растительного белка, комплекты крабовых конечностей, а также кондитерские изделия и напитки", – уточняют авторы."Программа продвижения производителей АПК дает иностранным потребителям возможность поближе узнать и по праву оценить качество нашей продукции. В зарубежных павильонах уже представлены товары более сотни компаний, включая лидеров отраслей, и мы всегда готовы поддержать новых производителей, стремящихся выйти на внешние рынки", — цитирует организация своего вице-президента Алексея Солодова.Программа по созданию постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонов российских продуктов питания действует в шести странах: это Китай, ОАЭ, Вьетнам, Египет, Турция и Саудовская Аравия. Информация о том, как принять участие в программе, размещена на официальном сайте РЭЦ.Получившие одобрение экспертной комиссии российские производители получают возможность бесплатно доставить в павильоны свои продукты и пользоваться инфраструктурой. Им также доступно продвижение и маркетинговая поддержка, поиск потенциальных покупателей продукции со стороны РЭЦ, выход в торгово-розничные сети, аренда полок, перевод этикеток, продвижение продукции на электронных площадках, помощь в проведении промоакций.АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Росэксимбанк" и АНО "Школа экспорта".

https://ria.ru/20230907/produkty-1894826441.html

россия

саудовская аравия

оаэ

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, саудовская аравия, оаэ, росэксимбанк, экономика