https://ria.ru/20230914/prilozhenie-1896361892.html

Рязанский губернатор призвал пользоваться приложением "Радар.НФ"

Рязанский губернатор призвал пользоваться приложением "Радар.НФ" - РИА Новости, 14.09.2023

Рязанский губернатор призвал пользоваться приложением "Радар.НФ"

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал важной инициативой приложение "Радар.НФ", с помощью которого россияне могут сообщать о беспилотниках, и призвал РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T16:53

2023-09-14T16:53

2023-09-14T16:53

рязанская область

общество

рязанская область

павел малков

технологии

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РЯЗАНЬ, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал важной инициативой приложение "Радар.НФ", с помощью которого россияне могут сообщать о беспилотниках, и призвал скачать приложение на мобильные телефоны, чтобы воспользоваться при необходимости, сообщает правительство региона. Губернатор Павел Малков в четверг провел заседание регионального правительства. Глава региона сообщил, что появилось новое мобильное приложение "Радар.НФ", разработанное Народным фронтом для передачи данных о беспилотниках. "Важная инициатива. Мы с вами понимаем, какая ситуация, какие есть сейчас риски, угрозы. Все должны на них реагировать и оказывать помощь соответствующим службам. Приложением может пользоваться каждый, достаточно скачать его на мобильный телефон", - цитирует Малкова пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, приложение – это возможность для граждан сообщить о подозрительных объектах, тем самым внести свой вклад в обеспечение безопасности. Информация мгновенно попадает в единую базу, оценивается и определяются дальнейшие меры, подчеркнул Малков. "Чем больше людей будет пользоваться приложением, тем лучше. Обязательно скачаю себе это приложение и призываю это сделать других", - сказал губернатор, уточнив, что пока приложение доступно для гаджетов с системой Аndroid, специалисты сейчас прорабатывают решения, которые позволят сделать приложение доступным и для техники с операционной системой iOS. Правительство Рязанской области уточняет, что через приложение "Радар.НФ" можно сообщить об увиденных беспилотниках, взрывах, ракетах, неопознанных подозрительных объектах. Губернатор поручил минцифры области, комитету по информации и массовым коммуникациям совместно с Центром управления регионом проинформировать жителей об этой инициативе Народного фронта и о возможностях участия в ней.

https://ria.ru/20230905/doblest-1894317711.html

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общество, рязанская область, павел малков, технологии