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Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею - РИА Новости, 14.09.2023
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01:57 14.09.2023 (обновлено: 07:46 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/priglashenie-1896232460.html
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею - РИА Новости, 14.09.2023
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею
Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T01:57
2023-09-14T07:46
в мире
ким чен ын
владимир путин
кндр (северная корея)
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)."После приема товарищ Ким Чен Ын вежливо пригласил президента Путина посетить с визитом КНДР в любое удобное для него время. Президент с удовольствием принял приглашение и еще раз выразил готовность неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы", — говорится в сообщении.По информации агентства, лидер КНДР также заявил, что состоявшийся визит в Россию "послужит знаменательным моментом, поднимающим отношения сотрудничества между двумя странами на новый уровень".В среду лидеры двух государств встретились на космодроме Восточный, где провели переговоры. Это первый визит Ким Чен Ына с 2019 года.По словам главы КНДР, на переговорах обсуждали вопросы безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Стороны также затрагивали вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, туризма и развития логистической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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в мире, ким чен ын, владимир путин, кндр (северная корея), россия
В мире, Ким Чен Ын, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), Россия
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею

Рёнхап: Ким Чен Ын пригласил Путина посетить Северную Корею

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Северную Корею, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"После приема товарищ Ким Чен Ын вежливо пригласил президента Путина посетить с визитом КНДР в любое удобное для него время. Президент с удовольствием принял приглашение и еще раз выразил готовность неизменно продолжать историю и традиции российско-корейской дружбы", — говорится в сообщении.
По информации агентства, лидер КНДР также заявил, что состоявшийся визит в Россию "послужит знаменательным моментом, поднимающим отношения сотрудничества между двумя странами на новый уровень".
В среду лидеры двух государств встретились на космодроме Восточный, где провели переговоры. Это первый визит Ким Чен Ына с 2019 года.
По словам главы КНДР, на переговорах обсуждали вопросы безопасности на Корейском полуострове и в Европе. Стороны также затрагивали вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства, туризма и развития логистической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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