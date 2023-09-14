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Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье

Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье - РИА Новости, 14.09.2023

Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье

В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:23

2023-09-14T15:23

2023-09-14T15:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360".Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций Екатерина Зиновьева, реализация проектов позволит привлечь в регион около 14 миллиардов рублей. Здесь будут работать как металлообрабатывающие, так и фармацевтические производства."Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысячи новых рабочих мест", – добавила министр.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)