https://ria.ru/20230914/predpriyatiya-1896338110.html
Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье
Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье - РИА Новости, 14.09.2023
Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье
В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:23
2023-09-14T15:23
2023-09-14T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862997422_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_8c40e9e27c5dfdf4105f096e1e573244.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360".Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций Екатерина Зиновьева, реализация проектов позволит привлечь в регион около 14 миллиардов рублей. Здесь будут работать как металлообрабатывающие, так и фармацевтические производства."Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысячи новых рабочих мест", – добавила министр.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862997422_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e4ccaa24244ecb50a8fbd1c1cff476e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)