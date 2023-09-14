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Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье - РИА Новости, 14.09.2023
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Новости Подмосковья
 
15:23 14.09.2023
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Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье
Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье - РИА Новости, 14.09.2023
Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье
В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360". РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:23
2023-09-14T15:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360".Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций Екатерина Зиновьева, реализация проектов позволит привлечь в регион около 14 миллиардов рублей. Здесь будут работать как металлообрабатывающие, так и фармацевтические производства."Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысячи новых рабочих мест", – добавила министр.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Строительство 13 предприятий по импортозамещению запустили в Подмосковье

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница птицефабрики "Октябрьская" в Новосибирской области в разделочном цехе
Сотрудница птицефабрики Октябрьская в Новосибирской области в разделочном цехе - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Московской области запустили строительство 13 импортозамещающих предприятий по льготной программе "Земля за 1 рубль", сообщил телеканал "360".
Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций Екатерина Зиновьева, реализация проектов позволит привлечь в регион около 14 миллиардов рублей. Здесь будут работать как металлообрабатывающие, так и фармацевтические производства.
"Реализация этих 13 проектов позволит привлечь в регион практически 14 миллиардов рублей инвестиций и создать почти 1,6 тысячи новых рабочих мест", – добавила министр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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