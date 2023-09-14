Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:06 14.09.2023 (обновлено: 23:09 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html
В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома
В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома - РИА Новости, 14.09.2023
В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома
Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли из горящего многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T23:06
2023-09-14T23:09
происшествия
жилье
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896422778_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c8db7babd41a5a9ce11cbb9b14313383.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли из горящего многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным МЧС, вечером в четверг в поселке Семендер (городской округ Махачкала) произошёл взрыв газа на четвертом этаже пятиэтажного дома, после чего начался пожар, охвативший 600 квадратных метров. "На данный момент из дома эвакуировано 70 человек, 10 спасено пожарными. На месте работают 87 человек и 27 единиц техники", - сказал собеседник агентства. По информации министерства здравоохранения Дагестана, у дома, где произошёл взрыв, дежурят две бригады скорой медицинской помощи, на данный момент пострадавших нет. Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом многоэтажном доме.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
https://ria.ru/20230914/muzhchina-1896405516.html
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896422778_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_23cd03e5c4a816a701b7389c7373ec49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома

В Махачкале сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек из горящего дома

© Фото : ГУ МЧС России по республике ДагестанПожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : ГУ МЧС России по республике Дагестан
Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли из горящего многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным МЧС, вечером в четверг в поселке Семендер (городской округ Махачкала) произошёл взрыв газа на четвертом этаже пятиэтажного дома, после чего начался пожар, охвативший 600 квадратных метров.
Автомобили экстренных служб у жилого дома на Северном Бульваре в Москве, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Вчера, 10:48
«
"На данный момент из дома эвакуировано 70 человек, 10 спасено пожарными. На месте работают 87 человек и 27 единиц техники", - сказал собеседник агентства.
По информации министерства здравоохранения Дагестана, у дома, где произошёл взрыв, дежурят две бригады скорой медицинской помощи, на данный момент пострадавших нет.
Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом многоэтажном доме.
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Под Владимиром мужчина выстрелил в полицейского, а после погиб при пожаре
Вчера, 19:50
 
ПроисшествияЖильеМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала