https://ria.ru/20230914/pozhar-1896425316.html

В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома

В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома - РИА Новости, 14.09.2023

В Махачкале МЧС эвакуировало 70 человек из горящего дома

Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли из горящего многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:06

2023-09-14T23:06

2023-09-14T23:09

происшествия

жилье

махачкала

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, еще 10 спасли из горящего многоквартирного дома в Махачкале, где произошел взрыв газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По данным МЧС, вечером в четверг в поселке Семендер (городской округ Махачкала) произошёл взрыв газа на четвертом этаже пятиэтажного дома, после чего начался пожар, охвативший 600 квадратных метров. "На данный момент из дома эвакуировано 70 человек, 10 спасено пожарными. На месте работают 87 человек и 27 единиц техники", - сказал собеседник агентства. По информации министерства здравоохранения Дагестана, у дома, где произошёл взрыв, дежурят две бригады скорой медицинской помощи, на данный момент пострадавших нет. Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газа в жилом многоэтажном доме.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html

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махачкала

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происшествия, жилье, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)