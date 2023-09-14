https://ria.ru/20230914/pozhar-1896424841.html

Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составила 600 "квадратов"

Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составила 600 "квадратов" - РИА Новости, 14.09.2023

Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале составила 600 "квадратов"

Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале после взрыва газа составляет 600 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T23:04

2023-09-14T23:04

2023-09-14T23:04

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 14 сен – РИА Новости. Площадь пожара в многоквартирном доме в Махачкале после взрыва газа составляет 600 "квадратов", предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что в поселке Семендер (городской округ Махачкала) произошёл взрыв газа на 4-м этаже пятиэтажного дома, после чего начался пожар. "По информации с места пожара площадь пожара составляет 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. В тушении пожара задействовано 9 единиц пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении. По информации министерства здравоохранения Дагестана, у дома, где произошёл взрыв, дежурят две бригады скорой медицинской помощи. "На данный момент пострадавших нет. Ситуация находится на контроле министра", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889686746.html

махачкала

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)