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Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 14.09.2023
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19:30 14.09.2023 (обновлено: 21:29 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896416291.html
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 14.09.2023
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали
Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:30
2023-09-14T21:29
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек. "Ликвидация открытого горения на площади 70 кв.м., информация по пострадавшим уточняется", - указывает ведомство в телеграм-канале. Прокуратура Промышленного района Ставрополя контролирует установление обстоятельств и причины пожара в многоквартирном доме. "Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в телеграм-канале.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали

В Ставрополе ликвидировали открытое горение в двенадцатиэтажном жилом доме

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю.
Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек.
«
"Ликвидация открытого горения на площади 70 кв.м., информация по пострадавшим уточняется", - указывает ведомство в телеграм-канале.
Прокуратура Промышленного района Ставрополя контролирует установление обстоятельств и причины пожара в многоквартирном доме.
«
"Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в телеграм-канале.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Вчера, 09:48
 
ПроисшествияСтавропольСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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