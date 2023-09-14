https://ria.ru/20230914/pozhar-1896416291.html

Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали

Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 14.09.2023

Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали

Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:30

2023-09-14T19:30

2023-09-14T21:29

происшествия

ставрополь

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек. "Ликвидация открытого горения на площади 70 кв.м., информация по пострадавшим уточняется", - указывает ведомство в телеграм-канале. Прокуратура Промышленного района Ставрополя контролирует установление обстоятельств и причины пожара в многоквартирном доме. "Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)