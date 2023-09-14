https://ria.ru/20230914/pozhar-1896416291.html
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали - РИА Новости, 14.09.2023
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали
Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:30
2023-09-14T19:30
2023-09-14T21:29
происшествия
ставрополь
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_615:0:3000:1341_1920x0_80_0_0_dad715577aab5f69805242e1a90054da.jpg
ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Открытое горение в многоквартирном 12-этажном жилом доме в Ставрополе ликвидировано на площади 70 квадратных метров, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. Ранее МЧС информировало, что в четверг в 18.07 мск произошел пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме на улице Тухачевского, 20/8 в Ставрополе. Были эвакуированы 45 человек. "Ликвидация открытого горения на площади 70 кв.м., информация по пострадавшим уточняется", - указывает ведомство в телеграм-канале. Прокуратура Промышленного района Ставрополя контролирует установление обстоятельств и причины пожара в многоквартирном доме. "Организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о пожарной безопасности. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщает прокуратура в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254239.html
ставрополь
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение в многоэтажном доме в Ставрополе ликвидировали
В Ставрополе ликвидировали открытое горение в двенадцатиэтажном жилом доме