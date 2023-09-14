https://ria.ru/20230914/pozhar-1896391355.html

В Ставрополе загорелся многоэтажный жилой дом

В Ставрополе загорелся многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 14.09.2023

В Ставрополе загорелся многоэтажный жилой дом

Пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме произошел в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T18:41

2023-09-14T18:41

2023-09-14T18:51

происшествия

ставрополь

ставропольский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 14 сен - РИА Новости. Пожар в многоквартирном 12-этажном жилом доме произошел в Ставрополе, сообщает управление МЧС по Ставропольскому краю. "Четырнадцатого сентября 2023 года в 18:07 по адресу: город Ставрополь, улица Тухачевского 20/8, пожар в многоквартирном двенадцатиэтажном жилом доме. Проводится эвакуация", - информирует ведомство. По данным МЧС, эвакуированы 45 человек. На реагирование от РСЧС задействованы 42 человека и пять единиц техники.

https://ria.ru/20230912/pozhar-1895943591.html

ставрополь

ставропольский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ставрополь, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)