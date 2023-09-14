https://ria.ru/20230914/pozhar-1896278513.html

В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана

В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 14.09.2023

В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана

Крыша двухэтажного ресторана загорелась в парке в центре Уфы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T12:00

2023-09-14T12:00

2023-09-14T12:06

происшествия

уфа

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар

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УФА, 14 сен - РИА Новости. Крыша двухэтажного ресторана загорелась в парке в центре Уфы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. По данным собеседника, пожар происходит в парке имени Ивана Якутова. "Горит крыша ресторана, идёт тушение", - сказал собеседник агентства. В ГУМЧС России по региону сообщают, что пожарные расчеты на месте. "Проводят тушение. Горит кровля. Предварительно, пострадавших нет", - пояснили журналистам в ведомстве.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html

https://ria.ru/20230906/mchs-1894634085.html

уфа

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар