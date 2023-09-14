https://ria.ru/20230914/pozhar-1896278513.html
В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана
В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана - РИА Новости, 14.09.2023
В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана
Крыша двухэтажного ресторана загорелась в парке в центре Уфы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T12:00
2023-09-14T12:00
2023-09-14T12:06
происшествия
уфа
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар
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УФА, 14 сен - РИА Новости. Крыша двухэтажного ресторана загорелась в парке в центре Уфы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. По данным собеседника, пожар происходит в парке имени Ивана Якутова. "Горит крыша ресторана, идёт тушение", - сказал собеседник агентства. В ГУМЧС России по региону сообщают, что пожарные расчеты на месте. "Проводят тушение. Горит кровля. Предварительно, пострадавших нет", - пояснили журналистам в ведомстве.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар
В парке в центре Уфы загорелась крыша ресторана
В центральном парке Уфы имени Ивана Якутова загорелась крыша ресторана