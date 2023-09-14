https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html

Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог

Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог - РИА Новости, 14.09.2023

Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог

Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:48

2023-09-14T10:48

2023-09-14T10:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка, при этом о жертвах ранее ничего не сообщалось."По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются. Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире", - говорится в релизе прокуратуры.Точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По данному факту начала проверка по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254894.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва