Рейтинг@Mail.ru
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896262344.html
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог - РИА Новости, 14.09.2023
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:48
2023-09-14T10:48
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896262043_0:0:1174:660_1920x0_80_0_0_cb11a1583c1e4df4b059e6f65267c18a.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка, при этом о жертвах ранее ничего не сообщалось."По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются. Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире", - говорится в релизе прокуратуры.Точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По данному факту начала проверка по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254894.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896262043_293:0:1174:661_1920x0_80_0_0_f79cce894d4e40c9f37b89e730a5c7c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог

Поссорившаяся с мужем женщина подожгла квартиру на севере Москвы

© Фото : Прокуратура Москвы/TelegramАвтомобили экстренных служб у жилого дома на Северном Бульваре в Москве, где произошел пожар
Автомобили экстренных служб у жилого дома на Северном Бульваре в Москве, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© Фото : Прокуратура Москвы/Telegram
Автомобили экстренных служб у жилого дома на Северном Бульваре в Москве, где произошел пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка, при этом о жертвах ранее ничего не сообщалось.
"По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются. Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире", - говорится в релизе прокуратуры.
Точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По данному факту начала проверка по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка
Вчера, 09:54
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала