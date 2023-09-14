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Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог - РИА Новости, 14.09.2023
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T10:48
2023-09-14T10:48
2023-09-14T10:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка, при этом о жертвах ранее ничего не сообщалось."По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются. Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире", - говорится в релизе прокуратуры.Точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По данному факту начала проверка по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Причиной пожара в многоэтажке на севере Москвы стал поджог
Поссорившаяся с мужем женщина подожгла квартиру на севере Москвы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Пожар на севере Москвы начался с того, что поссорившаяся с мужем женщина подожгла свою квартиру, а в огне погибла ее соседка-пенсионерка, сообщается в телеграм-канале
столичной прокуратуры.
Пожар случился в четверг утром на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. В пресс-службе столичного главка МЧС РФ
отмечали, что пожарным удалось спасти четырех взрослых и одного ребенка, при этом о жертвах ранее ничего не сообщалось.
"По предварительным данным, женщина, находясь в квартире, в ходе ссоры со своим супругом разлила неустановленную горючую жидкость и подожгла, после чего пожар начал распространяться по квартире. Она госпитализирована. Данные обстоятельства проверяются. Также скончалась женщина 1935 года рождения, проживавшая в соседней квартире", - говорится в релизе прокуратуры.
Точная причина ЧП будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По данному факту начала проверка по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка