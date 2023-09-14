https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254894.html
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка - РИА Новости, 14.09.2023
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка
Четырех взрослых и одного ребенка удалось спасти, по уточненным данным, при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы,... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:54
2023-09-14T09:54
2023-09-14T13:40
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
отрадное
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Четырех взрослых и одного ребенка удалось спасти, по уточненным данным, при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок. В 09.13 пожар удалось полностью потушить. "Всего спасены пять человек, среди них один ребенок", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230913/pozhar-1895985634.html
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отрадное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), отрадное
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Отрадное
При пожаре в Москве спасли четырех взрослых и ребенка
При пожаре в Отрадном в Москве спасли четырех взрослых и ребенка
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Четырех взрослых и одного ребенка удалось спасти, по уточненным данным, при пожаре в квартире девятиэтажного жилого дома в районе Отрадное на севере Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в квартире на втором этаже жилого дома на Северном бульваре. С третьего этажа были спасены два человека, в том числе один ребенок. В 09.13 пожар удалось полностью потушить.
"Всего спасены пять человек, среди них один ребенок", - уточнил собеседник агентства.
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