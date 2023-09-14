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В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 14.09.2023
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09:48 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254239.html
В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира
В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 14.09.2023
В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира
Квартира горит в девятиэтажном доме в районе Отрадное на севере Москвы, спасены два человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T09:48
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происшествия
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Квартира горит в девятиэтажном доме в районе Отрадное на севере Москвы, спасены два человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Северный бульвар, дом 17, где, по предварительной информации, происходит возгорание в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. С третьего этажа спасены два человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира

В многоэтажном доме в районе Отрадное на севере Москвы загорелась квартира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Тушение пожара . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Квартира горит в девятиэтажном доме в районе Отрадное на севере Москвы, спасены два человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Северный бульвар, дом 17, где, по предварительной информации, происходит возгорание в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. С третьего этажа спасены два человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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