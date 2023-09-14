https://ria.ru/20230914/pozhar-1896254239.html

В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира

В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 14.09.2023

В многоэтажном доме на севере Москвы загорелась квартира

Квартира горит в девятиэтажном доме в районе Отрадное на севере Москвы, спасены два человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T09:48

2023-09-14T09:48

2023-09-14T09:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Квартира горит в девятиэтажном доме в районе Отрадное на севере Москвы, спасены два человека, включая ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. "Поступило сообщение о пожаре по адресу: СВАО, Северный бульвар, дом 17, где, по предварительной информации, происходит возгорание в квартире на втором этаже девятиэтажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. С третьего этажа спасены два человека, один из них ребенок", - говорится в сообщении. Информации о пострадавших пока нет.

https://ria.ru/20230914/pozhar-1896242845.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва