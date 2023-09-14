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Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/poteri-1896326667.html
Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожила до 55 украинских военных и 7... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:43
2023-09-14T14:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
северск
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожила до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, нанесено комплексное поражение живой силе и технике ВСУ в районе Северска, Григоровки и Серебрянки в ДНР. "Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
луганская народная республика
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, северск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Северск, Вооруженные силы РФ
Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожила до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, нанесено комплексное поражение живой силе и технике ВСУ в районе Северска, Григоровки и Серебрянки в ДНР.
"Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 сентября, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСеверскВооруженные силы РФ
 
 
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