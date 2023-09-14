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Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.09.2023

Минобороны оценило потери украинских войск на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожила до 55 украинских военных и 7... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:43

2023-09-14T14:43

2023-09-14T14:43

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

вооруженные силы украины

северск

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении отразила атаку штурмовых групп ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР, уничтожила до 55 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили в четверг в Минобороны России. "На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики", - сообщили в ведомстве. Кроме того, нанесено комплексное поражение живой силе и технике ВСУ в районе Северска, Григоровки и Серебрянки в ДНР. "Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - добавили в ведомстве.

луганская народная республика

северск

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луганская народная республика, вооруженные силы украины, северск, вооруженные силы рф