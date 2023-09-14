https://ria.ru/20230914/politseyskie-1896411577.html

В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний у задержанного

В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний у задержанного - РИА Новости, 14.09.2023

В Пензе двух полицейских уличили в выбивании показаний у задержанного

Двое сотрудников полиции в Пензе обвиняются в превышении полномочий, связанном с выбиванием признательных показаний у задержанного по подозрению в сексуальном... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:46

2023-09-14T20:46

2023-09-14T20:46

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

пензенская область

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Двое сотрудников полиции в Пензе обвиняются в превышении полномочий, связанном с выбиванием признательных показаний у задержанного по подозрению в сексуальном насилии над ребенком, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следствием собраны достаточные доказательства, позволившие предъявить двум сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц. Физическое насилие применено обвиняемыми в отношении мужчины, доставленного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, с целью получения от него признательных показаний. В начале сентября 2023 года судом удовлетворены ходатайства органа следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что задержанный, который жаловался на применение к нему силы полицейскими, в настоящее время является обвиняемым по делу о педофилии и также находится под стражей, следствие продолжает сбор доказательств его причастности к преступлению. По данным СК, в СМИ появился материал с критикой хода расследования дела в отношении полицейских, которых, как следует из публикации, необоснованно привлекают к ответственности. "Председатель Следственного комитета РФ поручил и. о. руководителя СУСК России по Пензенской области Игнатенкову В. В. доложить о ходе расследования уголовных дел. Их результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении. В пресс-службе областного главка МВД пояснили журналистам, что в марте этого года в полицию был доставлен подозреваемый в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, который впоследствии заявил, что оперативники причинили ему ушибы в ходе проведения опроса. "В настоящий момент по указанию руководства УМВД России по Пензенской области оперативниками собственной безопасности проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230914/ubiystvo-1896328454.html

https://ria.ru/20230910/politsiya-1895309775.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, пензенская область