https://ria.ru/20230914/pogoda-1896243554.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:00

2023-09-14T08:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795990465_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_af885fdb7ce0b7373d83d1fc1df4fad8.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг характер погоды в столице изменится мало по сравнению со вчерашним днем. Регион останется под влиянием западной периферии антициклона. "Переменная облачность, без осадков. Плюс 19-21 градус в столице, плюс 17-22 градуса в Подмосковье. Ветер южный 3-8 метров в секунду", - сказал Леус. Специалист добавил, что атмосферное давление будет слабо понижаться, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230914/osen-1896186376.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода