https://ria.ru/20230914/pogoda-1896243554.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 14.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:00
2023-09-14T08:00
2023-09-14T08:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в четверг характер погоды в столице изменится мало по сравнению со вчерашним днем. Регион останется под влиянием западной периферии антициклона. "Переменная облачность, без осадков. Плюс 19-21 градус в столице, плюс 17-22 градуса в Подмосковье. Ветер южный 3-8 метров в секунду", - сказал Леус. Специалист добавил, что атмосферное давление будет слабо понижаться, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230914/osen-1896186376.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидаются переменная облачность и до 21 градуса тепла
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в четверг характер погоды в столице изменится мало по сравнению со вчерашним днем. Регион останется под влиянием западной периферии антициклона.
"Переменная облачность, без осадков. Плюс 19-21 градус в столице, плюс 17-22 градуса в Подмосковье
. Ветер южный 3-8 метров в секунду", - сказал Леус.
Специалист добавил, что атмосферное давление будет слабо понижаться, к вечеру барометры покажут 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
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