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СМИ: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
СМИ: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН - РИА Новости, 14.09.2023
СМИ: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
Владимир Зеленский планирует на следующей неделе встретиться с президентом США Джо Байденом, когда отправится в США на Генеральную Ассамблею ООН, передает... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T21:56
2023-09-14T21:56
2023-09-14T21:56
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский планирует на следующей неделе встретиться с президентом США Джо Байденом, когда отправится в США на Генеральную Ассамблею ООН, передает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. "Владимир Зеленский планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встретиться с президентом Джо Байденом", - говорится в сообщении. При этом телеканал отмечает, что пока неясно, где состоится встреча - в Нью-Йорке, где пройдет Генассамблея, или в Белом доме. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника также передает, что президент США и Зеленский проведут встречу после Генассамблеи. Последний раз Байден и Зеленский виделись в июле на саммите НАТО в Вильнюсе. Ранее издание Politico со ссылкой на дипломатов сообщало, что Зеленский может на следующей неделе появиться на заседании Совета безопасности ООН за одним столом с представителем России. Как сообщил изданию высокопоставленный чиновник украинского правительства, Зеленский надеется получить поддержку других стран в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, а также на встречах с зарубежными лидерами. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 19 по 26 сентября.
https://ria.ru/20230914/ukraina-1896358060.html
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В мире, США, Нью-Йорк (город), Вильнюс, Джо Байден, Владимир Зеленский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО
СМИ: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН
NBC News: Зеленский встретится с Байденом в рамках поездки в США на ГА ООН