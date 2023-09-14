https://ria.ru/20230914/piket-1896260114.html

У здания Конституционного суда в Кишиневе проходит пикет

У здания Конституционного суда в Кишиневе проходит пикет - РИА Новости, 14.09.2023

У здания Конституционного суда в Кишиневе проходит пикет

Сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" проводят пикет у здания Конституционного суда, где в четверг намерены рассмотреть поправку в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T10:30

2023-09-14T10:30

2023-09-14T10:30

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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Сторонники запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" проводят пикет у здания Конституционного суда, где в четверг намерены рассмотреть поправку в Избирательный кодекс, запрещающую членам политформирований, признанных неконституционными, участвовать в выборах, передает корреспондент РИА Новости. Запрос в Конституционный суд подали несколько членов уже расформированной партии "Шор" - Марина Таубер, Вадим Фотеску, Петр Жардан, Регина Апостолова и Денис Уланов. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но будут считаться независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Ранее правящая партия "Действие и солидарность" проголосовала в парламенте за законопроект, который подразумевает запрет членам бывшей партии "Шор" участвовать в местных, парламентских и президентских выборах на срок от трех до пяти лет. Пикетчики вышли с плакатами: "Уважайте конституцию", "Оставьте людям право решать", "Диктатура закончилась". Они скандируют: "Долой диктатуру!" Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов. В 2024 году в стране пройдут президентские, а в 2025 году - парламентские выборы. Ранее молдавский политик Илан Шор заявил, что в ответ на запрет властями партии "Шор" он создает новое политическое формирование - блок "ШОР" ("Шанс. Обязанности. Реализация"). Он также призвал оппозиционные партии в республике стать частью этой политической платформы. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230911/moldavia-1895692705.html

https://ria.ru/20230825/sandu-1892116386.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев