https://ria.ru/20230914/patrulirovanie-1896400304.html
На трех улицах Москвы, где часто нарушают ПДД, усилят патрулирование
На трех улицах Москвы, где часто нарушают ПДД, усилят патрулирование - РИА Новости, 14.09.2023
На трех улицах Москвы, где часто нарушают ПДД, усилят патрулирование
Контроль усилят с 15 сентября на трех улицах Москвы, где водители чаще всего нарушают правила дорожного движения, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T19:22
2023-09-14T19:22
2023-09-14T19:22
общество
москва
максим ликсутов
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Контроль усилят с 15 сентября на трех улицах Москвы, где водители чаще всего нарушают правила дорожного движения, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. "С 15 сентября усилим патрулирование на трех столичных улицах, где, по сообщениям москвичей, водители часто нарушают ПДД. Например, нарушители бросают транспорт под запрещающими остановку знаками или на тротуарах. Это мешает пешеходам и создает аварийные ситуации", - говорится в сообщении. Уточняется, что этими улицами являются Новорязанская, 1-й Красногвардейский проезд и Тестовская улица. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, усиление контроля поможет снизить количество нарушений, что приведет к сокращению числа аварий и заторов.
https://radiosputnik.ria.ru/20230911/pdd-1895528928.html
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общество, москва, максим ликсутов , департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Максим Ликсутов , Департамент транспорта г. Москвы
На трех улицах Москвы, где часто нарушают ПДД, усилят патрулирование
На трех улицах Москвы, где водители часто нарушают ПДД, усилят патрулирование