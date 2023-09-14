https://ria.ru/20230914/pamyatnik-1896342942.html

В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО

В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО - РИА Новости, 14.09.2023

В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО

Памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в Коми у сельской школы, где он учился, сообщил глава... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:38

2023-09-14T15:38

2023-09-14T15:38

россия

владимир уйба

удорский район

александр александрович

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в Коми у сельской школы, где он учился, сообщил глава региона Владимир Уйба. "Сегодня в посёлке Благоево Удорского района открыли памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО. Памятник установлен рядом со школой, где учился Александр Александрович", - написал Уйба на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ефрейтор, разведчик-снайпер 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота Власенков ушёл на специальную военную операцию добровольцем. Он геройски погиб 2 сентября 2022 года. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Власенков удостоен звания Героя России посмертно.

https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894768253.html

россия

удорский район

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россия, владимир уйба, удорский район, александр александрович