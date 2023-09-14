Рейтинг@Mail.ru
В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/pamyatnik-1896342942.html
В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО
В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО - РИА Новости, 14.09.2023
В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО
Памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в Коми у сельской школы, где он учился, сообщил глава... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:38
2023-09-14T15:38
россия
владимир уйба
удорский район
александр александрович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896341912_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_08e0b14fae9bbc0e571877f21147cac2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в Коми у сельской школы, где он учился, сообщил глава региона Владимир Уйба. "Сегодня в посёлке Благоево Удорского района открыли памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО. Памятник установлен рядом со школой, где учился Александр Александрович", - написал Уйба на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Ефрейтор, разведчик-снайпер 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота Власенков ушёл на специальную военную операцию добровольцем. Он геройски погиб 2 сентября 2022 года. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Власенков удостоен звания Героя России посмертно.
https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894768253.html
россия
удорский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896341912_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_5886fc1a9b31f19e8154506a5f3ce57f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир уйба, удорский район, александр александрович
Россия, Владимир Уйба, Удорский район, Александр Александрович
В Коми открыли памятник Герою России Власенкову, погибшему на СВО

В Коми открыли памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО

© Владимир Уйба/ВКонтактеГлава Республики Коми Владимир Уйба на открытии памятника Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО
Глава Республики Коми Владимир Уйба на открытии памятника Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО
© Владимир Уйба/ВКонтакте
Глава Республики Коми Владимир Уйба на открытии памятника Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли в Коми у сельской школы, где он учился, сообщил глава региона Владимир Уйба.
«
"Сегодня в посёлке Благоево Удорского района открыли памятник Герою России Александру Власенкову, погибшему на СВО. Памятник установлен рядом со школой, где учился Александр Александрович", - написал Уйба на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ефрейтор, разведчик-снайпер 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота Власенков ушёл на специальную военную операцию добровольцем. Он геройски погиб 2 сентября 2022 года. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Власенков удостоен звания Героя России посмертно.
Памятник псу по кличке Сармат, который погиб при спасении людей в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Коми открыли памятник псу, погибшему при спасении военных в зоне СВО
7 сентября, 15:15
 
РоссияВладимир УйбаУдорский районАлександр Александрович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала