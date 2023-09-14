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ФОМ: треть россиян считают, что через год жизнь в стране станет лучше - РИА Новости, 14.09.2023
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17:55 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/opros-1896376469.html
ФОМ: треть россиян считают, что через год жизнь в стране станет лучше
ФОМ: треть россиян считают, что через год жизнь в стране станет лучше - РИА Новости, 14.09.2023
ФОМ: треть россиян считают, что через год жизнь в стране станет лучше
Треть россиян (33%), считают, что через полгода - год жизнь в России станет лучше, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:55
2023-09-14T17:55
общество
россия
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Треть россиян (33%), считают, что через полгода - год жизнь в России станет лучше, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). В том, что через полгода - год жизнь в России станет лучше, уверены 33% респондентов. Чаще всего так думают люди от 18 до 30 лет (36%). Ещё 36% думают, что она останется такой же, как сейчас, 16% думают, что она ухудшится. В том, что через это время улучшится жизнь именно их семьи, уверены 39%. Также участники опроса рассказали, что они думают о жизни в России через три - пять лет: 42% думают, что она улучшится, 20% - что останется на том же уровне, что сейчас, 13% - что ухудшится. Почти половина (46%) уверена, что жизнь их семьи к этому времени улучшится. Опрос "ФОМнибус" проведен 25–27 августа и 1–3 сентября 2023 года среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230908/putin-1894909889.html
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
ФОМ: треть россиян считают, что через год жизнь в стране станет лучше

ФОМ: 33% россиян считают, что через полгода — год жизнь в стране станет лучше

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Горожане на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Треть россиян (33%), считают, что через полгода - год жизнь в России станет лучше, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
В том, что через полгода - год жизнь в России станет лучше, уверены 33% респондентов. Чаще всего так думают люди от 18 до 30 лет (36%).
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Ещё 36% думают, что она останется такой же, как сейчас, 16% думают, что она ухудшится. В том, что через это время улучшится жизнь именно их семьи, уверены 39%.
Также участники опроса рассказали, что они думают о жизни в России через три - пять лет: 42% думают, что она улучшится, 20% - что останется на том же уровне, что сейчас, 13% - что ухудшится. Почти половина (46%) уверена, что жизнь их семьи к этому времени улучшится.
Опрос "ФОМнибус" проведен 25–27 августа и 1–3 сентября 2023 года среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
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ОбществоРоссияФонд "Общественное мнение"
 
 
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