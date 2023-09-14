Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19 - РИА Новости, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 14.09.2023 (обновлено: 14:02 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/opros-1896316241.html
Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19
Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19 - РИА Новости, 14.09.2023
Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19
Более 40% россиян (41%) очень боятся или в какой-то мере опасаются заболеть СOVID-19, тогда как почти каждый четвертый (24%) уверен, что болезнь обойдет его... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:00
2023-09-14T14:02
вциом
коронавирус covid-19
здоровье - общество
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:3414:1921_1920x0_80_0_0_6cbd6aa395d4883c436800f0306b5a2f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 40% россиян (41%) очень боятся или в какой-то мере опасаются заболеть СOVID-19, тогда как почти каждый четвертый (24%) уверен, что болезнь обойдет его стороной, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, среди 41% опрошенных, опасающихся заболеть коронавирусом, 5% россиян заявили о сильном страхе, 36% - в какой-то мере переживают о возможном риске заражения. Однако 24% уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится, а 6% уже переболели. В сравнении с прошлым годом доля тех, кто заявляет о своих опасениях, снизилась на 14%: в сентябре 2022 года ровно половина опрошенных (50%) беспокоились по поводу заболевания коронавирусом. А в сентябре 2020 года, спустя полгода после начала пандемии СOVID-19, высказывались о своих тревогах более половины россиян - 58%. Кроме того, больше всего опасений у представителей старшего поколения - людей от 60 лет: 7% боятся очень сильно и 45% переживают в какой-то степени. Среди молодых людей (18-24 года) этот показатель вдвое ниже: 18% беспокоятся о возможных рисках заболеть. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834384424.html
https://ria.ru/20230906/covid-19-1894579879.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872630044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15deacfe9c6bf1ab67ada6229825e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вциом, коронавирус covid-19, здоровье - общество, распространение коронавируса
ВЦИОМ, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Распространение коронавируса
Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19

ВЦИОМ: 41 процент россиян очень боятся или опасаются заболеть СOVID-19

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 40% россиян (41%) очень боятся или в какой-то мере опасаются заболеть СOVID-19, тогда как почти каждый четвертый (24%) уверен, что болезнь обойдет его стороной, показал опрос ВЦИОМ.
Согласно результатам исследования, среди 41% опрошенных, опасающихся заболеть коронавирусом, 5% россиян заявили о сильном страхе, 36% - в какой-то мере переживают о возможном риске заражения. Однако 24% уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится, а 6% уже переболели. В сравнении с прошлым годом доля тех, кто заявляет о своих опасениях, снизилась на 14%: в сентябре 2022 года ровно половина опрошенных (50%) беспокоились по поводу заболевания коронавирусом. А в сентябре 2020 года, спустя полгода после начала пандемии СOVID-19, высказывались о своих тревогах более половины россиян - 58%.
Девушка с собакой в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Роспотребнадзор опроверг слухи о возврате пограничного ковид-контроля
25 ноября 2022, 23:48
Кроме того, больше всего опасений у представителей старшего поколения - людей от 60 лет: 7% боятся очень сильно и 45% переживают в какой-то степени. Среди молодых людей (18-24 года) этот показатель вдвое ниже: 18% беспокоятся о возможных рисках заболеть.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Центр вирусологии и биотехнологии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В ВОЗ прокомментировали рост числа смертей и госпитализаций от COVID-19
6 сентября, 17:03
 
ВЦИОМКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРаспространение коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала