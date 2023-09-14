https://ria.ru/20230914/opros-1896316241.html

Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19

Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19 - РИА Новости, 14.09.2023

Опрос: более 40 процентов россиян боятся заболеть СOVID-19

Более 40% россиян (41%) очень боятся или в какой-то мере опасаются заболеть СOVID-19, тогда как почти каждый четвертый (24%) уверен, что болезнь обойдет его... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:00

2023-09-14T14:00

2023-09-14T14:02

вциом

коронавирус covid-19

здоровье - общество

распространение коронавируса

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 40% россиян (41%) очень боятся или в какой-то мере опасаются заболеть СOVID-19, тогда как почти каждый четвертый (24%) уверен, что болезнь обойдет его стороной, показал опрос ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, среди 41% опрошенных, опасающихся заболеть коронавирусом, 5% россиян заявили о сильном страхе, 36% - в какой-то мере переживают о возможном риске заражения. Однако 24% уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится, а 6% уже переболели. В сравнении с прошлым годом доля тех, кто заявляет о своих опасениях, снизилась на 14%: в сентябре 2022 года ровно половина опрошенных (50%) беспокоились по поводу заболевания коронавирусом. А в сентябре 2020 года, спустя полгода после начала пандемии СOVID-19, высказывались о своих тревогах более половины россиян - 58%. Кроме того, больше всего опасений у представителей старшего поколения - людей от 60 лет: 7% боятся очень сильно и 45% переживают в какой-то степени. Среди молодых людей (18-24 года) этот показатель вдвое ниже: 18% беспокоятся о возможных рисках заболеть. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 11 сентября 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20221125/koronavirus-1834384424.html

https://ria.ru/20230906/covid-19-1894579879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, коронавирус covid-19, здоровье - общество, распространение коронавируса